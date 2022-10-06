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"Ростелеком" и Axenix будут совместно разрабатывать решения для управления корпоративными данными

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Компания Axenix и "Ростелеком" объявили о сотрудничестве в области аналитики и управления большими данными для решения задач цифровой трансформации российских предприятий. Запуск первых совместных ИТ-проектов запланирован на конец 2022 года.

В рамках партнерства все ИТ-продукты для бизнеса будут разрабатываться на отечественной программной базе и собственном Data-продукте "Ростелекома" — "Платформе управления данными". Это универсальное решение, с помощью которого можно построить корпоративное хранилище данных в организациях любого масштаба и отраслевого профиля, обеспечить переход компании к data-driven модели, а также создать базу для монетизации данных на основании клиентского профиля.

Технологии "Ростелекома" для работы с Big Data включают набор решений для потоковой и пакетной обработки данных, прикладные аналитические продукты и сервисы для бизнеса, системы для хранения и аналитики данных. Кроме того, в линейку входит уникальное ПО для управления данными RT Data Governance, значительно превосходящее возможности конкурирующих продуктов, доступных на российском рынке.

Компания Axenix специализируется на внедрении комплексных аналитических решений, построении озер и хранилищ данных, она также владеет актуальными методиками и практиками управления данными. Объединив экспертизу, партнеры значительно расширят возможности и функционал ИТ-решений для цифровой трансформации бизнеса.

"Партнерство двух профессиональных команд с технологическими и индустриальными знаниями поможет клиентам реализовывать комплексные проекты цифровой трансформации и максимально эффективно решать ключевые бизнес-задачи в самых разных отраслях экономики", — заявил директор по продажам платформ блока по управлению данными ПАО "Ростелеком" Станислав Лазуков.

"Наше партнерство станет важным шагом к развитию технологических возможностей предприятий разных отраслей. С уходом иностранных вендоров рынок столкнулся с большим дефицитом экспертизы и продуктов, в том числе аналитических платформ уровня Enterprise. Мы планируем совместно заполнить этот вакуум", — отметила управляющий директор практики Applied Intelligence Axenix Лариса Малькова.

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Назад. 06 октября 2022
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