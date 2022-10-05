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В Самаре изменят маршруты общественного транспорта возле перекрестка ул. Полевой, Самарской и Ново-Садовой

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Для подготовительных работ к возведению новой станции "Театральная" в Самаре необходимо освободить пространство от существующих инженерных коммуникаций - перенести ливневые канализации, водовод, кабельные линии и др., сообщили в мэрии города.

Такие задачи специалисты выполняют сейчас в районе улицы Галактионовской и прилегающих к ней двух скверов. А в ближайшее время к аналогичным работам метростроители приступят и на территории в границах перекрестка улиц Полевой, Самарской и Ново-Садовой. В связи с этим в данной локации ориентировочно с 8 октября движение транспорта будет временно ограничено.

С метростроителями согласован период в 39 дней, чтобы на перекрестке переустроить сразу все инженерные коммуникации. Такое решение было принято в конце прошлой недели в результате совещаний (включая выездные) с участием мэрии, профильных муниципальных предприятий, региональных министерств и ГИБДД.

"Разработана временная схема дорожного движения, в том числе для общественного транспорта. Перекресток насыщенный, здесь пролегают восемь маршрутов льготного и коммерческого пассажирского транспорта, на которых курсируют свыше сотни автобусов. Планируем, что в направлении "в город" автобусы, которые не смогут пересечь улицу Полевую, заранее будут поворачивать с улицы Ново-Садовой направо - на улицу Первомайскую и далее объезжать перекрытый участок по улице Молодогвардейской. Автобусы, которые поедут в направлении "из города", будут двигаться по ул. Самарской, затем сворачивать на ул. Чкалова, потом по ул. Ленинской выезжать на пр. Ленина и далее на ул. Ново-Садовую", - пояснил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Схема согласована с ГИБДД, предусматривает корректировки светофорных фаз, а также дополнительное светофорное регулирование на пересечении улиц Ново-Садовой и Невской (при движении в сторону центра города).

"Чтобы к концу текущей недели любой горожанин мог выработать для себя удобные пути объезда и перекрытие не поставило никого в тупик в прямом и переносном смыслах, мы заблаговременно организуем оповещение. Также призываем отнестись к вынужденным мерам с пониманием, ведь столь масштабные строительные работы не обходятся без временного ограничения движения. Ранее оно потребовалось при строительстве развязок на проспекте Кирова/Московском шоссе, Московском шоссе/Ракитовском шоссе, улице Ново-Садовой/улице Советской Армии", - добавил Юрий Тапилин.

В районе перекрестка улиц Полевой/Самарской/Ново-Садовой и на других улицах, которые предлагаются в качестве объездных путей, на этой неделе смонтируют аншлаги, установят необходимые дорожные знаки.

Отдельно прорабатывается вопрос информирования жителей, пользующихся городским пассажирским транспортом. Актуальную информацию планируется доводить и посредством объявлений в салонах, и с помощью автоинформаторов.

Отметим, что после завершения строительства первой ветки и ввода в эксплуатацию новой станции "Театральная" интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8 минут и добраться с окраин Самары до центра города можно будет за 20-25 минут.

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Назад. 05 октября 2022
В Самаре изменят маршруты общественного транспорта возле перекрестка ул. Полевой, Самарской и Ново-Садовой
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