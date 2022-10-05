Работы по подключению отопления выходят на финишную прямую

05.10.2022 14:27 Читали 6

По состоянию на 5 октября, батареи согрелись уже в 9495 (93,1%) домах. По словам специалистов, после заполнения теплоносителем жилищного фонда в полном объеме, можно будет приступить к постоячной работе.