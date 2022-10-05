16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Работы по подключению отопления выходят на финишную прямую

Читали 6

По состоянию на 5 октября, батареи согрелись уже в 9495 (93,1%) домах. По словам специалистов, после заполнения теплоносителем жилищного фонда в полном объеме, можно будет приступить к постоячной работе.

К подключению отопления в социальных объектах подошли в приоритетном порядке. В настоящий момент с теплом уже 100% школ, детских садов, учреждений опеки и попечительства, а также здравоохранения.

При этом продолжают заполнять теплоносителем и батареи в учреждения дополнительного образования (98,2%), культуры и спорта, а также в вузах и ссузах – порядка 93% таких учебных заведений отапливаются.

Версия для печати

Новости

Назад. 05 октября 2022
В Самаре изменят маршруты общественного транспорта возле перекрестка ул. Полевой, Самарской и Ново-Садовой
Работы по подключению отопления выходят на финишную прямую
В Сочи в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошел первый соревновательный день турнира по плаванию
ВСК: чаще всего в 2022 году у россиян ломалась техника Samsung, дороже всего обходится ремонт гаджетов Apple
Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за шесть убийств

В России и мире

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Тольяттинский маньяк Рыльков выслушал приговор еще за шесть убийств

Центральный суд Тольятти вынес приговор в отношении уже отбывающего пожизненное наказание Олега Рылькова по уголовному делу о шести убийствах, совершенных 29 лет назад. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она