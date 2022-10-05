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ВСК: чаще всего в 2022 году у россиян ломалась техника Samsung, дороже всего обходится ремонт гаджетов Apple

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Россияне стали бережнее относиться к собственным гаджетам — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК, исходя из статистики обращений по страхованию техники. Так, общее число страховых случаев в январе — августе 2022 года снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего в связи с поломкой гаджетов обращались россияне в возрасте 30-40 лет (63% страховых событий), причем женщины ломали технику на 9% чаще мужчин.

Еще 14% обращений было получено от страхователей в возрасте 40-50 лет, 13% — от 20-30-летних россиян.

Около 63% страховых событий в 2022 году были связаны с поломкой смартфонов, 11% — наушников, 9% — пылесосов. 16% страховых случаев в этом году пришлось на технику бренда Samsung. На втором месте в антирейтинге — Xiaomi (10,1%), на третьем — Apple (10%).

Общий объем выплат за 8 месяцев 2022 года по страхованию техники превысил 56 млн рублей. Самый высокий размер средней выплаты был зафиксирован в категории техники бренда Apple — около 27 тыс. рублей. В топ-5 также попали китайская компания Haier (средняя выплата 21 тыс. рублей), Samsung (17 тыс. рублей), Honor (14 тыс. рублей) и Huawei (12 тыс.).

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Назад. 05 октября 2022
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