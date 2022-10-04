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В России появится Центр биометрических технологий

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ). Учредителями станут "Ростелеком" (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций).

ЦБТ займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений. Это позволит повысить уровень цифровизации в различных отраслях экономики.

Стороны объединят усилия и экспертизу в сфере биометрии для ускорения перевода различных услуг в цифровой вид. ЦБТ станет оператором ГИС "Единая биометрическая система" и будет обеспечивать сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Напомним, с 2018 года оператором системы был "Ростелеком".

"Ростелеком" более десяти лет развивает технологии цифровой идентификации и аутентификации. C их помощью можно быстро и безопасно получать услуги и сервисы не выходя из дома — из любой точки, где есть интернет. Цифровизация экономики значительно ускорила развитие таких технологий, в том числе на основе биометрии, и сегодня они становятся еще более востребованными. Уверен, что созданное совместное предприятие предоставит гражданам новые цифровые возможности и проведение финансовых и нефинансовых операций в режиме онлайн. Успешная деятельность ЦБТ станет важной вехой на пути цифровой трансформации бизнеса и государства", — отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Единая биометрическая система — один из основных элементов цифровой инфраструктуры страны. Банк России поддерживает создание совместного предприятия и считает, что концентрация ресурсов, технологий и управления в этой новой организации обеспечит внедрения безопасных биометрических технологий в разных сферах нашей жизни. Для граждан это упростит получение финансовых и нефинансовых услуг в цифровом виде, бизнесу это позволит внедрять инновации и снизить издержки. Развитие Единой биометрической системы также будет способствовать развитию российских технологий и повышению их конкурентоспособности", — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

"Минцифры России продолжает развитие ГИС ЕБС. Для этого совместно с Банком России и ПАО "Ростелеком" создан Центр биометрических технологий. Создание ЦБТ поможет обеспечить развитие биометрических технологий во всех сферах, в том числе в государственных сервисах. Сделает их более современными и удобными. Для тех граждан, которые будут использовать биометрию для получения различных услуг и сервисов, повысится доступность и безопасность этих процессов. При этом для граждан сохранится добровольность использования биометрических данных, а все услуги можно будет также получать в привычном очном формате", — отметил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

"Ростелеком" проделал большую работу по повышению доступности и качества оказания услуг гражданам в электронном виде. Немалую роль в этом сыграли биометрические технологии. Сегодня они все чаще находят применение в различных сферах нашей жизни. Уверен, что именно биометрия придаст новый импульс развитию цифровой экономики и сферы дистанционных услуг, а СП — государственной Единой биометрической системе. А совместное использование сервисов подписания и хранения документов, ЕСИА и биометрии, в свою очередь, станет основой полноценного цифрового профиля гражданина", — сказал вице-президент — директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

"Совместное предприятие даст новый виток в развитии массовых сервисов с использованием биометрической идентификации и аутентификации. Наша задача, как оператора Единой биометрической системы, стать проводником для безопасного и комфортного оказания цифровых услуг не только в государственных сервисах, но и в повседневной жизни. В ближайший год мы планируем существенно расширить услуги и сервисы в различных отраслях с использованием биометрии", — сказал генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

Единая биометрическая система — необходимая часть механизма удаленной идентификации, который позволяет гражданам дистанционно получать услуги. Она запущена по инициативе Минцифры России, Банка России и "Ростелекома" в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 30 июня 2018 года. 30 декабря 2021 года Единая биометрическая система стала государственной.

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Назад. 04 октября 2022
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