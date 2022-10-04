16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Удача отворачивается от россиянок старше 40: ВСК проанализировал статистику несчастных случаев в стране

Читали 17

Москвичи стали рекордсменами по числу обращений в рамках страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ) — по данным Страхового Дома ВСК на столицу приходится более 11% от общего числа страховых событий.

В рейтинг наиболее травмоопасных регионов также вошла Удмуртия (9%), Башкортостан (8%), Кировская область (5%), Челябинская область (4%). В целом с января по август 2022 года общее число происшествий в рамках НСиБ снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реже всего жертвами несчастных случаев в 2022 году становились россияне в возрасте до 30 лет. Наибольшее число обращений поступило от клиентов в возрасте 40-50 лет (21%) и 30-40 лет (20%). Причем около 62% пострадавших-страхователей — женщины.

В основном результатом несчастных случаев становилась временная нетрудоспособность — 89% страховых событий в 2022 году. Самой частой причиной обращений в 2022 году стали переломы — 6% страховых событий. На втором месте — повреждения из-за падения (3,5%), на третьем — спортивные травмы (2%).

Однако, были зафиксированы и курьезные ЧП — так, 44-летняя жительница Чувашии получила выплату в размере 40 тыс. рублей в связи с травмой, полученной из-за падения на выходе из авто. С аналогичной ситуацией столкнулись автомобилисты Томска и Перми — один из них подвернул ногу, выходя из транспортного средства, другой — прищемил пальцы, оба пострадавших получили от страховой компании по 15 тыс. рублей. Другому пермяку было выплачено 2,5 тыс. рублей в связи с ожогом от борщевика.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 октября 2022
В России появится Центр биометрических технологий
Удача отворачивается от россиянок старше 40: ВСК проанализировал статистику несчастных случаев в стране
Телеветеринария и зоопсихолог: ВСК запустила программы страхования питомцев с возможностью круглосуточных консультаций
В 2022 году Россельхозбанк выдал АПК льготных кредитов на 21% больше, чем в 2021-м

В России и мире

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она