16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Телеветеринария и зоопсихолог: ВСК запустила программы страхования питомцев с возможностью круглосуточных консультаций

Читали 8

Страховой Дом ВСК запустил страхование здоровья домашних животных с возможностью круглосуточной онлайн-консультации с ветеринаром и зоопсихологом.

Полис для питомца можно приобрести в офисах партнеров, а также планируем дать возможность оформления на сайте и в приложении "ВСК Страхование". Под программу защиты попадают домашние кошки и собаки всех пород, в том числе беспородные. Возраст питомца должен быть от 3 месяцев до 8 лет на дату заключения полиса.

В зависимости от выбранной программы в страхование могут входить возмещение расходов на консультации ветеринарного врача в клинике, операции, капельницы, уколы, лекарства и пребывание в стационаре при заболеваниях или несчастных случаях, защита от укусов клещей, а также компенсация расходов, если по вине животного пострадают другие люди или их вещи.

"Все заводчики знают, как иногда дорого обходится содержание своего домашнего любимца. Лечение животного может бить по кошельку сильнее, чем даже забота о собственном здоровье. Так, стоимость первичного приема питомца у невролога, например, начинается от 3 тыс. рублей, а за хирургическое вмешательство придется отдать от 13 до 40 тыс. При этом каждому так или иначе приходится обращаться за ветеринарными услугами — по данным BusinesStat за 4 года объем оказанной ветеринарной помощи в России вырос на 15,5%. Поэтому мы запустили программу страхования питомцев, которая поможет защитить здоровье четвероногого друга и деньги хозяина на целый год. Тем более что полис стоит существенно дешевле, чем может обойтись лечение животного. Для сравнения, стоимость коробочного продукта, включающего широкий перечень рисков и дополнительное сервисное наполнение, составляет 3 тыс. рублей, т. е. сопоставима со стоимостью одной платной ветуслуги", — отметила Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 октября 2022
Телеветеринария и зоопсихолог: ВСК запустила программы страхования питомцев с возможностью круглосуточных консультаций
В 2022 году Россельхозбанк выдал АПК льготных кредитов на 21% больше, чем в 2021-м

В России и мире

Как студенты помогли создать фестиваль "Российская студенческая весна"

С 18 по 24 мая в Самаре прошел фестиваль "Российская студенческая весна". Этот проект уже тридцать лет поддерживает и развивает творчество молодых людей. В этом году студвесна объединила пять тысяч участников и гостей из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие запомнилось городу своим размахом, за несколько дней побывать на фестивале успели более 650 тысяч человек. Однако создание привлекательной картинки — дело рук самих студентов. Именно благодаря волонтерам студвесны удалось воплотить в жизнь такое запоминающееся событие.

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она