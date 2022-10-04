Телеветеринария и зоопсихолог: ВСК запустила программы страхования питомцев с возможностью круглосуточных консультаций

04.10.2022 12:52 Читали 8

Страховой Дом ВСК запустил страхование здоровья домашних животных с возможностью круглосуточной онлайн-консультации с ветеринаром и зоопсихологом.

Полис для питомца можно приобрести в офисах партнеров, а также планируем дать возможность оформления на сайте и в приложении "ВСК Страхование". Под программу защиты попадают домашние кошки и собаки всех пород, в том числе беспородные. Возраст питомца должен быть от 3 месяцев до 8 лет на дату заключения полиса.

В зависимости от выбранной программы в страхование могут входить возмещение расходов на консультации ветеринарного врача в клинике, операции, капельницы, уколы, лекарства и пребывание в стационаре при заболеваниях или несчастных случаях, защита от укусов клещей, а также компенсация расходов, если по вине животного пострадают другие люди или их вещи.

"Все заводчики знают, как иногда дорого обходится содержание своего домашнего любимца. Лечение животного может бить по кошельку сильнее, чем даже забота о собственном здоровье. Так, стоимость первичного приема питомца у невролога, например, начинается от 3 тыс. рублей, а за хирургическое вмешательство придется отдать от 13 до 40 тыс. При этом каждому так или иначе приходится обращаться за ветеринарными услугами — по данным BusinesStat за 4 года объем оказанной ветеринарной помощи в России вырос на 15,5%. Поэтому мы запустили программу страхования питомцев, которая поможет защитить здоровье четвероногого друга и деньги хозяина на целый год. Тем более что полис стоит существенно дешевле, чем может обойтись лечение животного. Для сравнения, стоимость коробочного продукта, включающего широкий перечень рисков и дополнительное сервисное наполнение, составляет 3 тыс. рублей, т. е. сопоставима со стоимостью одной платной ветуслуги", — отметила Юлия Шимова, Руководитель центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.