В 2022 году Россельхозбанк выдал АПК льготных кредитов на 21% больше, чем в 2021-м

04.10.2022 11:22 Читали 3

Несмотря на беспрецедентный уровень санкционного давления, отечественный АПК является драйвером российской экономики, заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов во время выступления в Совете Федерации, где сегодня обсуждались вопросы бюджетной политики.

По словам Листова, наиболее востребованный инструмент поддержки в сельхозпроизводстве — льготное кредитование.

"Благодаря увеличению лимитов льготные ставки стали более доступными как для крупных агрохолдингов, так и для фермеров. Россельхозбанк нарастил в этом году объемы льготного кредитования АПК на 21% — до 491 млрд рублей. Из них 22% — это льготные кредиты малому и среднему бизнесу", — отметил глава РСХБ.

Как итог — общий индекс сельхозпроизводства выше прошлогоднего на 2,2 процентных пункта, собрано более 140 млн тонн зерновых, что на 36% больше уровня прошлого года. Высокие объемы производства позволяют не только обеспечивать внутренние потребности, но и наращивать экспортный потенциал.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у Бориса Листова, какую прибыль в среднем зарабатывают крупные агрохолдинги. "Около 20%, но уровень сильно различается от компании к компании. Эффективность у всех разная", — ответил глава РСХБ.

Отдельно Борис Листов остановился на мерах поддержки сельских территорий. В 2022 году на эти цели государством предусмотрено более 50 млрд руб. Кроме того, принято решение о бессрочном действии программы сельской ипотеки.

"Будучи лидером этой программы, Россельхозбанк уже помог улучшить жилищные условия 75 тысячам семей, выдав более 148 млрд рублей", — рассказал глава банка.

Он отметил, что перед отраслью стоят задачи технологической модернизации, создания отечественной генетики и селекции, развитие кадрового потенциала, а также обеспечение темпов роста агропрома выше, чем в целом по экономике. И Россельхозбанк, как и прежде, поможет АПК.

В заключение Валентина Матвиенко отметила особое значение Россельхозбанка в текущих условиях: "Вы на очень ответственном направлении. Не сбавляйте темпы".