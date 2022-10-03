В Самаре после реконструкции открылась историческая мечеть

03.10.2022 10:19 Читали 17

В субботу, 1 октября, после реконструкции открылась Самарская историческая мечеть, расположенная в областной столице на ул. Алексея Толстого. В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплоченности, веры и поблагодарил всех причастных к восстановлению регионального памятника архитектуры.

Построенное более 130 лет назад симбирским фабрикантом Темирбулатом Акчуриным здание получило второе рождение и стало одной из достопримечательностей Самары.

"Это здание, безусловно, украшает столицу нашего региона, служит духовным символом, укрепляющим веру, объединяющим людей вокруг традиций ислама — религии, которая была представлена испокон веков на нашей земле. Я уверен, что вместе мы приложим все усилия для того, чтобы уникальные традиции самарской земли, традиции дружбы и братства людей разных национальностей, разных конфессий сохранялись и передавались из поколения в поколение. Благодарю всех вас за вашу веру, ваше мужество, вашу сплоченность в эти непростые времена. Сегодня важный день. С молитвой и крепостью духа наши защитники встанут в строю, защищая интересы нашей великой Родины, всех ее жителей", — обратился к собравшимся губернатор.

С важным для всех мусульман Самарской области и Поволжья событием поздравил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

"Самарская область нам очень дорога. Это жемчужина среди регионов нашей страны, когда-то входившая в Булгарию. Из Киевской Руси и Булгар начиналась Россия, и сейчас она огромнейшая единая страна, — отметил верховный муфтий Талга Сафа Таджуддин. — Сегодня, открывая этот храм, мы вспоминаем слова нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он сказал: "Западная демократия нам не нужна". У нас и совесть, и жизнь, и семья строятся на основе веры — православия, ислама, иудаизма и буддизма. Восстановление этой мечети, в которое было вложено столько сил, любви и радости — это восстановление самих себя. Пусть в каждом селе, в каждом городке красуются храмы Божьи, пусть люди приходят туда. Пусть Самара — цветущий край нашей великой Отчизны — России — и дальше процветает".

Мечеть в Самаре была построена в 1891 году. В конце XIX-начале ХХ века она являлась центром татарской и мусульманской жизни Самары и губернии в целом. В начале 1930-х здание было переоборудовано в детский дом, а потом много лет в нем находился детский сад. В 2005 году мечеть была возвращена верующим, и с 2008 года началась работа по ее восстановлению и реставрации.

В возрождении объекта культурного наследия регионального значения приняли участие представители самарской мусульманской общины, бизнесмены и все неравнодушные люди. Серьезную поддержку в реконструкции мечети оказал Дмитрий Азаров.

Благодарность за поддержку и помощь в восстановлении храма губернатору и правительству региона, меценатам выразил председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип хазрат Яруллин.

"Спасибо правительству, Дмитрию Игоревичу Азарову за участие в том, чтобы этот храм был восстановлен и сохранился в первозданном виде. И большое спасибо каждому из вас, кто внес посильный вклад в то, чтобы был этот храм. Помогали люди разных вероисповеданий, разных национальностей, чтобы он сиял своей красой, — сказал муфтий. — Мы рады тому, что сегодня восстанавливаются мечети, церкви, синагоги. Это значит, что у людей есть совесть, есть вера".

Приветственный адрес по случаю 130-летнего юбилея и открытия после реставрации Самарской Исторической мечети направил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Вот уже на протяжении 11 веков ислам был и остается одной из главных религий в нашей многонациональной стране, которую исповедуют миллионы верующих. Ислам вносит огромный вклад в развитие культуры и духовности современного общества. Он проповедует подлинные общечеловеческие ценности, идеи просвещения, истины, добра и гуманизма. По случаю знаменательного юбилея и открытия после реставрации одной из старейших мечетей Поволжья желаю всем мусульманам Самарской области крепкого здоровья, счастья, мира и успеха во всех делах и начинаниях", — говорится в адресе.

Активное участие в восстановлении мечети принял председатель совета местной мусульманской религиозной организации "Самарская историческая мечеть" Усман Илингин. Инициатор воссоздания регионального памятника культуры был отмечен благодарностью губернатора Самарской области.

Работы по развитию мечети и прилегающей к ней территории продолжаются: в будущем здесь планируется открыть спортивный зал, учебное заведение, проводить мастер-классы, занятия для детей.

Сегодня на открытии исторической мечети собралось много почетных гостей. Среди них российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года, заслуженный мастер спорта России Тагир Хайбулаев.

"Любой, кто посмотрит на мечеть, сразу оценит ее красоту. Спасибо строителям, всем людям, кто принимал и принимает участие. Знаю, есть дальнейшие планы по развитию мечети. Здесь будет построен спортивный комплекс, и я готов проводить здесь мастер-классы для ребят", — сообщил спортсмен.

После торжественного открытия Дмитрий Азаров и Талга Сафа Таджуддин обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия. Верховный муфтий поблагодарил губернатора за эффективное взаимодействие с региональным управлением мусульман и всеми верующими губернии.