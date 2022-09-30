Из-за студенческого фестиваля в Самаре 2 октября перекроют несколько улиц

30.09.2022 10:58 Читали 12

В воскресенье, 2 октября, в связи с проведением фестиваля студентов Самарской области "Мой способ быть лучше" с 9:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.

Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 19:00 2 октября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 09:00 до 19:00 2 октября городской пассажирский транспорт проследует по временной схеме.