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АвтоВАЗ примет на работу 4 тысячи новых сотрудников

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29 сентября в Тольятти стартовал крупный автопробег "АВТОВАЗ рулит", направленный на привлечение новых сотрудников на предприятие. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Самарской области.

"В течение месяца участники автопробега проедут по нескольким городам Самарской области с остановкой на центральных площадях или в местных домах культуры, где будут работать презентационные площадки крупнейшего завода по производству легковых автомобилей. Для жителей будут организованы информационные мероприятия, а те, кто решит устроиться на работу на предприятие, смогут пообщаться с сотрудниками кадровой службы АВТОВАЗа и получить необходимые консультации", — объяснили в официальном ведомстве.

В следующем году перед предприятием стоит амбициозная задача — выпустить до 500 тысяч автомобилей. В 2024–2025 годах завод планирует поставить на конвейер новые модели Lada.

По данным министерства, на заводе работает более 32 тыс. человек. Сейчас предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, рихтовщики, водители-испытатели, контроллеры, комплектовщики и другие специалисты.

Средняя зарплата по основным специальностям начинается от 51,3 тыс. рублей.

Для новых работников подготовили дополнительные выплаты. Например, 12 тыс. рублей как бонус за трудоустройство, еще 10 тыс. рублей выплатят уже через неделю после начала работы, плюс, ту же сумму предоставят на аренду жилья иногородним.

Автопробег по привлечению новых кадров продлится до 8 октября. После старта в Тольятти участники масштабной акции посетят Жигулевск, Октябрьск и Сызрань. 1 октября колонна двинется в Чапаевске и Новокуйбышевске, затем в 14:00–17:00 и в 16:00–19:00 две крупные площадки в Самаре примут участников пробега. Наконец, 7 октября автоколонну встретят в Отрадном и Кинеле, а 8 октября — в Похвистнево.

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Назад. 30 сентября 2022
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