В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года

29.09.2022 11:56 Читали 13

Согласно Индексу RSBI, который в августе 2022 года продолжил рост и достиг 53 пунктов, деловая активность малого и среднего бизнеса сравнялись с показателями января текущего года.

Все компоненты продемонстрировали рост, внося свой вклад в позитивную динамику Индекса. Текущие позиции компоненты продаж можно уверенно сравнивать с показателями января, компоненты кадров и кредитов увеличились, удерживаясь в зоне роста, а компонента инвестиций в очередной раз обновила исторические максимумы.

"По результатам августа можно говорить о том, что МСБ видят реальные возможности для расширения бизнеса в текущих условиях, о чем свидетельствуют быстрорастущие инвестиции. Значительный вклад в рост Индекса в этом месяце внесли предприниматели из производственной сферы, которые планируют наращивать свои мощности на фоне активного расширения штата компаний. Мы считаем, что малый бизнес за счет ожидаемо быстрой адаптации к новым условиям может начать восстановление первым и получить дополнительный импульс к развитию", — сказал Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.



Основные тренды

Компонента продажи продолжила плавное восстановление, превысив январский уровень.

Доля тех МСБ, кто отметил снижение выручки, опустилась на 6% и составила 42% — на этом фоне каждый шестой предприниматель отметил рост продаж в августе.

Количество тех респондентов, кто в ближайшие три месяца ожидает роста выручки, увеличилось на 2% и составило 26%, а доля тех, кто в будущем ждет падения продаж, не изменилась.

Компонента кадры продолжила поступательное движение в зоне роста.

Количество респондентов, заявивших о наращивании штата в отчетном периоде, составило 13%, что на 3% больше, чем в прошлом месяце. О сокращении персонала сказали на 2% больше опрошенных, чем в июле, таких в августе было 18%.

В ближайшие три месяца принимать на работу новых сотрудников будут 22% МСБ, в то время как в июле об этом заявили 19%, а количество предпринимателей, ожидающих сокращения персонала, осталось практически неизменным.

Компонента инвестиции обновила исторический максимум. Увеличилось на 3% число предпринимателей, наращивающих инвестиции в бизнес: таких в отчетном периоде было 23%. Доля тех, кто сокращал инвестиции в августе, составила 7%, что на 3% меньше, чем в июле.

Количество респондентов, планирующих увеличивать инвестиции в ближайшем будущем, увеличилась до 30%, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Доля предпринимателей, ожидающих их сокращения в ближайшие три месяца, остается на низком уровне. В августе только 4% опрошенных заявили о таких планах.

Компонента кредиты несколько выросла из-за небольшого увеличения числа МСБ, кому одобрили заем в текущем периоде: с 12% до 14%.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы бизнесов всех размеров улучшились относительно прошлого месяца, хотя показатель микробизнеса остается в зоне спада. В основном улучшение значений связано с компонентами продажи и инвестиции у всех предпринимателей.

Средний бизнес показал наибольший рост относительно июля (+3,1 п.), в том числе благодаря компоненте кадры — предприниматели среднего бизнеса активно наращивали штат в прошлом месяце.

Индекс RSBI по видам деятельности

Все сферы деятельности вернулись в зону роста. Наибольший прирост относительно июля демонстрировали МСБ в производстве, нивелируя снижение в прошлом месяце.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1794 компания сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.