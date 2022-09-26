В Сергиевском районе безработный, "купивший" трубы в Интернете, потерял 2,3 млн рублей

26.09.2022 12:50 Читали 43

Безработный 35-летний житель Сергиевского района обнаружил в одном из мессенджеров объявление о продаже металлических труб. Связавшись с продавцом, он договорился о покупке и доставке 100 труб, весом 80 тонн.