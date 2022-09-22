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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Губернатор Дмитрий Азаров сделал заявление после объявления частичной мобилизации

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Дмитрий Азаров сообщил, что губерния уже работает над задачами, которые поставил Верховный главнокомандующий.

"Самарская область получила директивы и приступила к исполнению. Как и другие задачи Верховного главнокомандующего, Министерства обороны, задача будет решаться в опережающем порядке и являться приоритетом в моей работе", - сообщил Дмитрий Азаров.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление о частичной мобилизации. Напомним, он отметил, что призывать на военную службу будут россиян, состоящих в запасе: "Прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-ученые специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в часть в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции".

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Назад. 22 сентября 2022
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