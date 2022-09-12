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В Самаре на ул/ Бакинской после ремонта открыли сквер имени Куйбышева

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В Самаре с началом осеннего сезона подходит к завершению обновление общественных пространств и дворовых территорий.

Напомним, в этом году стало возможным благоустройство 5 общественных пространств: парк "Молодежный" (1 этап), парк "Воронежские озера" (1 этап), сквер имени Куйбышева, сквер у ЗАГСа в пос. Управленческий, сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской.

10 сентября, в рамках трехдневного праздничного марафона, посвященного Дню города Самара, состоялось открытие обновленного сквера имени Куйбышева.

В рамках комплексного благоустройства в сквере полностью обновили плиточное покрытие пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, засеяли газоны. Также в сквере появились скамейки, расположенные вдоль окружности сквера, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По периметру сквера установили ограждения, обустроили уличное освещение.

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Новости

Назад. 12 сентября 2022
В Самаре на ул/ Бакинской после ремонта открыли сквер имени Куйбышева
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