У театра кукол в Самаре установили скульптуру «Тёма и Жучка»

12.09.2022 10:36 Читали 7

На пересечении ул. Ленинской и Рабочей около самарского театра кукол «Лукоморье» установили новую скульптурную композицию «Тема и Жучка». Она посвящена известной повести Николая Гарина-Михайловского «Детство Темы», которую он написал в 19 веке в деревне Гундоровка на территории нынешнего Сергиевского района Самарской области.