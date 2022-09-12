У театра кукол в Самаре установили скульптуру «Тёма и Жучка»

На пересечении ул. Ленинской и Рабочей около самарского театра кукол «Лукоморье» установили новую скульптурную композицию «Тема и Жучка». Она посвящена известной повести Николая Гарина-Михайловского «Детство Темы», которую он написал в 19 веке в деревне Гундоровка на территории нынешнего Сергиевского района Самарской области.
На создание объекта не тратились средства из бюджетов. Автором эскиза стал заслуженный художник РФ Константин Чернявский, на счету которого также скульптуры «Красноармеец Сухов» и «Клен», украшающие набережную Волги.
Торжественное открытие состоялось в пятницу 9 сентября.