16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

Читали 8

В девятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях вничью сыграли с "Химками", сообщает пресс-служба самарского клуба.

На 17 минуте матча за фол Дмитрия Тихого на Юрии Горшкове главный арбитр встречи Владимир Москалев назначил пенальти в ворота хозяев поля. Удар с одиннадцатиметровой отметки Матео Барача голкипер "Химок" Илья Лантратов парировал. В итоге безголевая ничья — 0:0.

Выйдя на замену в конце встречи, в составе самарцев дебютировал Сергей Бабкин.

В следующем матче "Крылья Советов" в рамках второго тура группового раунда Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимают Санкт-Петербургский "Зенит". Игра состоится в среду, 14 сентября, в 18:30.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 сентября 2022
В Самаре на ул/ Бакинской после ремонта открыли сквер имени Куйбышева
У театра кукол в Самаре установили скульптуру «Тёма и Жучка»
"Крылья Советов" сыграли с "Химками" вничью

В России и мире

Любовь на языке вкуса: кто продвигает гастрономию в Самаре

Третий год подряд Самара входит в ТОП-10 самых посещаемых городов России и, как предсказывают туроператоры, популярность направления будет только расти. Туризм без общепита представить трудно, а значит, и здесь есть, чем удивить и куда стремиться. Галия Шакурова, бренд-менеджер доставки "Поляна Delivery", рассказала о гастрономическом фестивале "Волжский сезон", который второй год подряд запускает "Поляна".

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Борском районе госпитализирован пьяный водитель перевернувшегося Datsun

Во вторник, 30 августа, в 19:16 в Борском районе 52-летний водитель Datsun on-DO на 17 км трассы "Долматовка - Комсомольский - Петровка - Языково" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Кошелек

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Он и она