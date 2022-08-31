16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Игристые" туры набирают популярность у агропутешественников в России

Читали 78

Энотуризм в России набирает все большую популярность. При этом повышенный интерес россияне проявляют к винным хозяйствам, производящим шампанские и игристые вина. В перспективе до 2025 года количество "игристых" туров возрастет более, чем в 2 раза и дополнительно увеличит оборот туристической отрасли страны на 700 млн руб. в год. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка.

Энотуризм — вид туризма, предполагающий поездки по винодельческим регионам, посещение виноделен и виноградников и "осмысленные" дегустации: туристы не просто пробуют, но и учатся оценивать цвет, аромат, оттенки вкуса и послевкусие вина. Для удобства гостей крупные хозяйства открывают на своих территориях центры винного туризма, которые обычно предполагают наличие ресторана, дегустационного зала и фирменного магазина рядом с винодельней.

"В России винный туризм сейчас находится в фазе активного развития и повышенного спроса. Государственная поддержка отрасли, рост интереса и потребления постепенно превращают производство российского вина в одно из самых перспективных направлений сельского хозяйства. Сейчас происходит модернизация старейших предприятий и зарождение небольших "бутиковых" виноделен зачастую даже не в привычных винных регионах страны. При этом в летний период повышенный интерес россиян смещается в сторону игристых вин. По данным Росстата, в мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. Возрастает и интерес туристов к "игристым" маршрутам, это связано как с ростом потребления игристых вин, так и с растущими запросами на все более узконаправленный энотуризм. В перспективе до 2025 года количество таких туров возрастет более, чем в 2 раза, что увеличит оборот туристической отрасли страны на 700 млн рублей в год", — отметил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

"Эногастрономичекий туризм — основное направление для Центра туризма "Абрау-Дюрсо". Исторически сложилось, что славу Абрау-Дюрсо принесло именно вино — Русский винный дом и его музейный комплекс можно назвать сердцем нашего курорта. По нашим данным, ежегодно Абрау-Дюрсо посещают более 500 000 туристов, из них порядка 200 000 приезжают для посещения исторического комплекса Русского винного дома и винных дегустаций. Эногастрономический туризм демонстрирует круглогодичный туристический потенциал территории, увеличивает внутренний и въездной туризм, создает положительный имидж региональных курортов. Центр туризма "Абрау-Дюрсо" стремится ежегодно увеличивать поток возвратных туристов благодаря регулярному обновлению экскурсионных маршрутов, открытию новых туристических объектов и объектов гостеприимства, проведению крупномасштабных фестивалей, таких, как прошедший недавно День игристого в Абрау-Дюрсо, который собрал более 12 000 гостей. Сейчас мы активно развиваемся и в новом для себя направлении — экотуризм. В рамках него ранее открыты ретритный центр "Абрау-Йога", йога-кемпинг "Эколоджия", туристический эко-лагерь, а в этом году в августе проходит и масштабный экофестиваль "Равновесие", который, как мы надеемся, станет для нас регулярным мероприятием", — комментирует Ирина Гончарова, вице-президент по туризму ПАО "Абрау-Дюрсо".

"Благодаря активному взаимодействию и синергии винного бизнеса и туриндустрии, за несколько лет существенно выросло разнообразие и количество винных туров. По нашим оценкам, уже более 50 туроператоров предлагают различные (до 10-15 вариантов) программы винного туризма и дополнительно не менее 50 частных и корпоративных гидов из разных регионов организуют свои винные туры, различные по содержанию в зависимости от сезона. Кроме того, уже почти 70 виноделен и виноградарских хозяйств восьми регионов страны принимают туристов, работая и с агентствами, гидами, и с самостоятельными путешественниками. Учитывая все более широкое распространение и развитие винных туристических программ во всех каналах продаж, уже сейчас можно оценить общее количество разнообразных винных туров по России как 300-400 в целом", — рассказала Елена Порман, руководитель секции по сельскому, аграрному и эногастрономическому туризму Экспертного совета Комитета Государственной Думы по туризму.

На агрегаторе агротуризма Свое За Городом, запущенном Россельхозбанком, представлено более 30 винных туров в Краснодарском крае, Ростовской области, Севастополе, Симферополе и Волгоградской области, при этом более 20% туров предполагают посещение виноделен, производящих игристые вина. На платформе собраны как классические однодневные туры с экскурсией по винодельне и производству, так и туры, предполагающие проживание с видом на виноградники и перемещение по нескольким туристическим точкам за одни выходные. Например, винодельческий комплекс LeK2 в Крыму предлагает гостям проживание в глэмпинге с видом на виноградник, море и горы, а также проводит концерты классической музыки на открытом воздухе на территории виноградника.

"В экосистеме Россельхозбанка винные туры появились летом прошлого года. Почти сразу к нам подключились такие крупные винодельни, как Инкерман, Шато Тамань, Коктебель, Золотая балка. Наибольшее развитие винный туризм получает в традиционных курортных зонах, что связано с наложением винодельческих и туристских районов друг на друга: в Краснодарском крае и в Крыму. Основной поток посетителей составляют "однодневные" туристы, приезжающие в хозяйства на экскурсию. Самым популярным и наиболее подходящим временем для таких поездок является период с середины мая до середины октября. Сейчас наиболее востребованными у энотуристов хозяйствами являются Абрау-Дюрсо, Шато Пино, Долина Лефкадия, Шато Тамань в Краснодарском крае, Массандра, Золотая Балка, Инкерман в Крыму, Эльбузд в Ростовской области и Левокумское в Ставропольском крае. Мы планомерно привлекаем винодельни к сотрудничеству, в наших планах охватить большинство хозяйств, предлагающих такие туры, и увеличить их количество до 50 туров, а также привлечь новые винодельни к участию в многодневных турах", — отметила Елена Батурова, Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ.

Россельхозбанк работает напрямую с фермерами и дает им возможность бесплатно зарегистрировать, запустить и продвигать свои туры на Свое За Городом. Туристы могут с легкостью забронировать и оплатить путешествие на платформе. Сейчас на площадке представлено более 1000 вариантов туристических маршрутов по всей России.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 августа 2022 Вперед.
Россельхозбанк: к 2030 году 30% новостроек в России будут "зелеными"
"Игристые" туры набирают популярность у агропутешественников в России
"Крылья Советов" проиграли "Спартаку"
ВСК защищена более чем от 13 тысяч нежелательных ресурсов ежедневно
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры
Россельхозбанк прогнозирует восстановление темпов роста рынка ИЖС к рекордным показателям
Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября
В Борском районе госпитализирован пьяный водитель перевернувшегося Datsun
ВСК приняла участие в обсуждении проекта регуляторных медицинских "песочниц" по дистанционному мониторингу пациентов
В Самаре трое рабочих пострадали в ЧП на судне "Ярославец"

В России и мире

Любовь на языке вкуса: кто продвигает гастрономию в Самаре

Третий год подряд Самара входит в ТОП-10 самых посещаемых городов России и, как предсказывают туроператоры, популярность направления будет только расти. Туризм без общепита представить трудно, а значит, и здесь есть, чем удивить и куда стремиться. Галия Шакурова, бренд-менеджер доставки "Поляна Delivery", рассказала о гастрономическом фестивале "Волжский сезон", который второй год подряд запускает "Поляна".

Культура и стиль

День природы с "Самарской областной библиотекой для молодежи"

В четверг, 4 августа, у входа "Самарской областной библиотеки для молодежи" прошел день природы. Все желающие могли послушать лекции, присоединиться к мастер-классу по скетчингу "Цветы в стиле японской гравюры", а для детей, волонтеры культуры приготовили различные настольные игры, раскраски и проводили гадание по цветам.

Люди

В Борском районе госпитализирован пьяный водитель перевернувшегося Datsun

Во вторник, 30 августа, в 19:16 в Борском районе 52-летний водитель Datsun on-DO на 17 км трассы "Долматовка - Комсомольский - Петровка - Языково" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Кошелек

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Директора самарской стройфирмы подозревают в неуплате налогов на 46 млн рублей

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора одной из строительных фирм. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Он и она