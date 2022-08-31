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Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

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Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что на второй конкурс 2022 года поступило 6814 заявок из всех 85 регионов России. Прием проектов проводился в период с 20 апреля по 7 июня.

Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.

«Самарская область традиционно в числе регионов, который качественно готовит проекты и улучшает свои показатели от конкурса к конкурсу», — отметил Глава Президентского фонда культурных инициатив.

Так, в прошлом году на конкурс от Самарской области было подано 248 заявок. Регион уверенно вошел в пятерку лидеров в России и занял 2 место в ПФО по количеству инициатив. Из них 32 проекта получили федеральную поддержку на общую сумму более 90 миллионов рублей. Среди победителей – фестиваль «САМ.ФЕСТ», который с огромным успехом прошел в областной столице этим летом, интерактивная выставка «Фронт. Тыл. Победа» музея имени Сахарова городского округа Тольятти и другие проекты.

Напомним, на первый конкурс 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий от Самарской области было подано 184 заявки. Тогда 63 регион также оказался в пятерке лидеров по количеству поданных заявок в ПФО. По итогам конкурсного отбора 29 губернских проектов стали победителями.

Всего же по итогам первых двух конкурсов от Самарской области поддержан 61 проект на сумму около 120 миллионов рублей.

В июле 2022 года были подведены итоги третьего специального конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации: 3 проекта от Самарской области стали победителями, получив поддержку на сумму свыше 5 миллионов рублей.

С 19 августа по 12 сентября 2022 года стартовал прием заявок на четвертый специальный конкурс Фонда, на проведение которого дополнительно выделен 1 млрд рублей из Федерального бюджета.

Среди победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2022 году Всероссийский фестиваль «Душа Баяна». Проект призван раскрыть музыкальные таланты, развивать традиции музыкального творчества, способствовать сохранению духовных и культурных традиций. Фестиваль объединяет все существующие жанры и направления исполнительского искусства. Участниками фестиваля-конкурса могут быть самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, солисты-инструменталисты, вокалисты, актеры, чтецы, артисты оригинального жанра, хореографы.

От каждого федерального округа будут отобраны победители и приглашены на супер-финал, который пройдет в Самаре и будет посвящен 125-летию русского баяна.

Еще один победитель, прошедший конкурсный отбор, — Тольяттинский театр кукол, который в следующем году отметит свое 50-летие. Учреждение культуры предложило на конкурс грантов идею проведения Всероссийского фестиваля театров кукол «Куксъезд», на который будут приглашены и отобраны театры кукол со всей страны — победители региональных фестивалей. Планируется, что кроме творческой программы — показов лучших спектаклей — пройдут мастер-классы и семинары, где будет обсуждаться будущее развития театра кукол.

Одной из тем, вынесенных на обсуждение, стал вопрос о сложностях некоторых участников с оформлением заявок для участия в конкурсе. Из-за неправильно оформленной заявки многие талантливые коллективы и перспективные проекты не проходят отбор и, не получив поддержки, так и остаются не реализованными.

В Самарской области эта проблема решается комплексно. По поручению Губернатора в помощь авторам проектов в июне прошлого года был создан экспертный совет при министерстве культуры Самарской области по оценке заявок, направляемых в различные фонды. В этот совет вошли специалисты, имеющие опыт подготовки и экспертизы заявок регионального и федерального уровня.

«Если какие-то творческие организации имеют сложности в оформлении документов, пусть приезжают к нам, у нас есть экспертный центр. Работает он эффективно. Мы в тройке лидеров по Фонду президентских грантов и наращиваем усилия. Мы поможем оформить заявки и с удовольствием проведем эти мероприятия в Самарской области», — отметил Глава региона.

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