Дмитрий Азаров принял участие в заседании Координационного комитета на предоставление президентских грантов в сфере культуры

31.08.2022 13:00 Читали 154

Во вторник, 30 августа, под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко прошло заседание Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Участие в обсуждении принял Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов сообщил, что на второй конкурс 2022 года поступило 6814 заявок из всех 85 регионов России. Прием проектов проводился в период с 20 апреля по 7 июня.

Самарская область традиционно среди регионов-лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку: 17 проектов стали победителями, получив поддержку на 30 млн рублей.

«Самарская область традиционно в числе регионов, который качественно готовит проекты и улучшает свои показатели от конкурса к конкурсу», — отметил Глава Президентского фонда культурных инициатив.

Так, в прошлом году на конкурс от Самарской области было подано 248 заявок. Регион уверенно вошел в пятерку лидеров в России и занял 2 место в ПФО по количеству инициатив. Из них 32 проекта получили федеральную поддержку на общую сумму более 90 миллионов рублей. Среди победителей – фестиваль «САМ.ФЕСТ», который с огромным успехом прошел в областной столице этим летом, интерактивная выставка «Фронт. Тыл. Победа» музея имени Сахарова городского округа Тольятти и другие проекты.

Напомним, на первый конкурс 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий от Самарской области было подано 184 заявки. Тогда 63 регион также оказался в пятерке лидеров по количеству поданных заявок в ПФО. По итогам конкурсного отбора 29 губернских проектов стали победителями.

Всего же по итогам первых двух конкурсов от Самарской области поддержан 61 проект на сумму около 120 миллионов рублей.

В июле 2022 года были подведены итоги третьего специального конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации: 3 проекта от Самарской области стали победителями, получив поддержку на сумму свыше 5 миллионов рублей.

С 19 августа по 12 сентября 2022 года стартовал прием заявок на четвертый специальный конкурс Фонда, на проведение которого дополнительно выделен 1 млрд рублей из Федерального бюджета.

Среди победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2022 году Всероссийский фестиваль «Душа Баяна». Проект призван раскрыть музыкальные таланты, развивать традиции музыкального творчества, способствовать сохранению духовных и культурных традиций. Фестиваль объединяет все существующие жанры и направления исполнительского искусства. Участниками фестиваля-конкурса могут быть самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, солисты-инструменталисты, вокалисты, актеры, чтецы, артисты оригинального жанра, хореографы.

От каждого федерального округа будут отобраны победители и приглашены на супер-финал, который пройдет в Самаре и будет посвящен 125-летию русского баяна.

Еще один победитель, прошедший конкурсный отбор, — Тольяттинский театр кукол, который в следующем году отметит свое 50-летие. Учреждение культуры предложило на конкурс грантов идею проведения Всероссийского фестиваля театров кукол «Куксъезд», на который будут приглашены и отобраны театры кукол со всей страны — победители региональных фестивалей. Планируется, что кроме творческой программы — показов лучших спектаклей — пройдут мастер-классы и семинары, где будет обсуждаться будущее развития театра кукол.

Одной из тем, вынесенных на обсуждение, стал вопрос о сложностях некоторых участников с оформлением заявок для участия в конкурсе. Из-за неправильно оформленной заявки многие талантливые коллективы и перспективные проекты не проходят отбор и, не получив поддержки, так и остаются не реализованными.

В Самарской области эта проблема решается комплексно. По поручению Губернатора в помощь авторам проектов в июне прошлого года был создан экспертный совет при министерстве культуры Самарской области по оценке заявок, направляемых в различные фонды. В этот совет вошли специалисты, имеющие опыт подготовки и экспертизы заявок регионального и федерального уровня.

«Если какие-то творческие организации имеют сложности в оформлении документов, пусть приезжают к нам, у нас есть экспертный центр. Работает он эффективно. Мы в тройке лидеров по Фонду президентских грантов и наращиваем усилия. Мы поможем оформить заявки и с удовольствием проведем эти мероприятия в Самарской области», — отметил Глава региона.