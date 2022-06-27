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"Крылья Советов" продлили контракты с семью игроками

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"Крылья Советов" продлили соглашения с семью футболистами, сообщает пресс-служба клуба. Новые контракты с командой подписали голкиперы Иван Ломаев и Богдан Овсянников, защитники Александр Солдатенков и Юрий Горшков, полузащитники Роман Ежов и Максим Витюгов, нападающий Дмитрий Цыпченко.

Соглашения с этими футболистами рассчитаны до конца сезона 2024/2025. Богдан Овсянников выступает за "Крылья Советов" с 2017 г., другие игроки перешли в клуб летом 2020 года.

"Продлив соглашения с большой группой футболистов, мы сделали важный шаг в долгосрочном развитии клуба, это вектор, заданный губернатором. "Крылья" продолжают делать ставку на молодых российских игроков. Ребята уже серьезно заявили о себе на высоком уровне и добились хороших результатов. Под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Осинькиным, с которым также продлены соглашения, команда прогрессирует и двигается вперед. Мы рассчитываем на то, что "Крылья" продолжат демонстрировать тот футбол, который полюбился всем болельщикам, и будет и дальше добиваться задач, поставленных руководством", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

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