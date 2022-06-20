В Самарской области появились литературные автобусы и маршрутки

20.06.2022 11:49 Читали 13

Начался второй этап регионального просветительского проекта «Ехать и читать!» – 2022. Инициатором и создателем проекта, который развивается в рамках национального проекта «Культура», стала Самарская областная универсальная научная библиотека совместно с Самарской областной организацией молодых литераторов. Реализовать замечательную просветительскую идею в губернии помогли наши партнеры. Благодаря помощи специалистов Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в сентябре 2020 года в регионе появился первый литературный транспорт: 132 вагона электропоездов укомплектовали «электронными книжными полками», и пассажиры совершенно бесплатно стали скачивать хорошие произведения и читать. А сейчас это литературно-просветительское начинание на конкурсной основе получило грантовую поддержку Российского фонда культуры и теперь выходит на новый уровень.

«Смысл проекта “Ехать и читать!” в том, чтобы у нас в губернии сформировалась доступная среда для чтения, ­– объясняет руководитель отдела по связям с общественностью Светлана Семенцова. – При нашем бешеном ритме жизни важно иметь возможность отвлечься и почитать хорошую художественную литературу. Все просто: вы скачиваете QR-код, заходите на ресурс областной научной библиотеки, где представлена электронная коллекция из трех разделов: русская классика, зарубежная и произведения самарских авторов. Допустим, вы едете в транспорте 20–30 минут, за это время успеваете прочитать несколько страниц, и так – каждый день. За месяц вы познакомитесь с новой книгой, за полгода будет прочитано несколько книг, а через год появится потребность читать хорошую литературу постоянно».

Теперь доступ к «виртуальным книжным полкам» получат гораздо больше пассажиров: электронные издания можно будет скачать как в электричках, так и в автобусах, и в маршрутках. Например, в 126-м (Самара – Кинель), 266-м (железнодорожный вокзал – Юнгородок).

«На данный момент более тысячи постеров с QR-кодами размещено в городских и пригородных маршрутах, а также в междугородных автобусах, – рассказал консультант департамента развития Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Константин Михайлов. – Со временем количество автобусов будет увеличиваться, мы ведем такую работу. У нас была обратная связь с пассажирами, которые звонили в министерство и благодарили, сказали, что им инициатива понравилась».

По словам читающих пассажиров, цифровой ресурс областной библиотеки очень удобен в использовании. Екатерина Гусева поделилась, что есть много сайтов, где размещены только отрывки из произведений или вообще дан краткий пересказ текстов. Не всегда под рукой оказываются честные ресурсы, на которых совершенно бесплатно можно найти нужное произведение, начать его читать в дороге, а потом вернуться к нему, например, дома или на даче и с удовольствием дочитать до конца.

Сейчас просветительский проект «Ехать и читать!» располагает примерно 300 книгами (начинали со 170), их ежедневно скачивают порядка 100 читателей. Перечень изданий постоянно пополняется, надеемся, что и количество читателей, ценителей хорошей литературы, тоже вырастет.

«Сейчас мы готовим видеоролик, который будет мотивировать читать хорошую литературу, – пояснил член Союза писателей России, руководитель молодежного отделения Самарской областной писательской организации, председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев. – Я надеюсь, он появится на плазменных экранах в транспорте. Самарская область достаточно большая, путь от Самары до некоторых населенных пунктов занимает несколько часов. В это время можно лазить в соцсетях, пересматривая много разной и не всегда качественной информации, а можно благодаря афише зайти на сайт областной научной библиотеки, найти хорошую книгу и почитать. Когда мы слышим, что совсем нет времени на чтение – это неправда».

Масштабность проекта, которая возрастает в этом году, увеличение количества литературного транспорта в Самаре и области позволит повысить читательскую активность, даст возможность совмещать поездки с содержательным культурным досугом, а также познакомит жителей Самарской области с творчеством писателей-земляков.

Напомним, только за последние три года в Самарской области по нацпроекту «Культура» создали 20 модельных библиотек. Они становятся центрами притяжения для взрослых и детей, по-новому дают доступ к самому доступному из искусств – литературе, становятся настоящими центрами знаний. Глава региона Дмитрий Азаров является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Культура» и неоднократно подчеркивал важность создания устойчивой культурной среды в каждом городе и каждом поселке нашей великой страны.