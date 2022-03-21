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Баскетбольная "Самара" одержала победу в финале Кубка России

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В воскресенье, 20 марта, в Самаре состоялся финал Кубка России, до которого дошли сильнейшие команды Кубка последних лет: "Самара" становилась обладателем почетного трофея в сезоне-2019/2020, "Темп-СУМЗ-УГМК" — в прошлом сезоне.

Максим Дыбовский за первые две минуты положил в цель две трехи — но этого было мало, чтобы захватить инициативу. Ревдинцы отвечали на каждую результативную атаку, а когда самарское нападение забарахлило, выдали серию из нескольких попаданий издали — и начали убегать вперед: 16:25 за две минуты до конца стартового периода.

На старте второй Максим Шелекето и Максим Барашков приободрили трибуны. А уж когда Шелекето завершил быструю атаку мощным данком, болельщики, заполнившие Дворец спорта, взревели от восторга. Алексей Нестеров реализовал "2+1", а за четыре минуты до большого перерыва Максим Барашков точной трехой вернул "Самаре" лидерство — 36:35. Закрепляя эффект, Максим Шелекето мчится в отрыв, а Артем Чеваренков попадает издали — наша команда впервые получает преимущество по сумме двух матчей. Но ревдинцы, прежде чем уйти на отдых, успели вернуть себе инициативу: 41:40 после первой половины.

Владимир Пичкуров, промолчавший две первых четверти, в начале третьей набирает 5 очков — но соперника и это не смущает: 49:49 после четырех минут. А затем и вовсе выдали отрезок 10:1 — и оторвались на солидные уже 4 очка, 53:59. Очень кстати пришлись "2+1" от Артема Чеваренкова — к концу четверти хозяева нагнали-таки "заводчан": 64:64 благодаре трехе от Артема Исакова.

Какие нервы ждали всех в заключительной десятиминутке! То Артем Исаков прорвется к кольцу гостей, то Максим Шелекето выстрелит трижды подряд — 72:67, минимальное преимущество "Самары" по сумме двух матчей к середине периода. Но это, конечно, вообще ничего не значило! Качели, нервы, ревущие трибуны — и Максим Шелекето, со средней заваливающий по-настоящему "золотой" для "Самары" бросок за секунду до сирены!

80:75 — спустя год Кубок России возвращается в Самару.

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Назад. 21 марта 2022
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