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В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега

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В Самаре возбуждено третье уголовное дело по фактам травмирования местных жителей в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, предыдущие два случая травмирования произошли в феврале.

По версии следствия, 1 марта в вечернее время в результате падения наледи с крыши одного из многоквартирных домов, расположенных на ул. Авроры в Советском районе города Самары, 69 - летняя женщина получила травмы головы. Пострадавшая была доставлена в одно из медицинских учреждений города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

По версии следствия, во всех случаях причиной травмирования местных жителей явилось ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли указанного дома от снега и наледи. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

Следственное управление обращает внимание, что необеспечение организациями ЖКХ и региональными органами власти своевременной очистки крыш зданий, а также ограничения прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность в случае наступления последствий для жителей города, и призывает граждан соблюдать меры предосторожности.

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Назад. 05 марта 2022
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В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега

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