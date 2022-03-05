В Самаре пройдет весенняя ярмарка самозанятых

05.03.2022 12:47 Читали 9

В ближайшее воскресенье, 6 марта 2022 года, в галерее "Формограмма" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 80) состоится очередная весенняя ярмарка продукции самозанятых Самарской области.

Резидентами маркета стали 17 самарских производителей самых разных товаров и изделий ручной работы: это дизайнерские украшения, плюшевые игрушки, мед, десерты и угощения, керамика, мыло, аксессуары и многое другое. Посетители смогут приобрести для себя и своих близких оригинальную и вкусную продукцию региональных производителей.

В ярмарке примут участие самозанятые из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Отрадного, Жигулевска и Ставропольского района.

Участие в ярмарке - прекрасная возможность представить свой проект на широкую аудиторию, лично познакомиться с постоянными покупателями, которые ранее могли заказывать товары только онлайн, найти новых клиентов и встретиться с единомышленниками и коллегами по цеху. Такая форма поддержки особенно востребована среди плательщиков налога на профессиональный доход, которые своими руками создают оригинальные изделия, но не всегда могут самостоятельно найти каналы для реализации продукции.

Формирование комплекса мер поддержки самозанятых граждан в Самарской области ведется благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Создание комфортного делового климата - одна из ключевых задач Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова совместно с жителями региона. Сегодня самозанятые активно развивают свои проекты, пользуются разнообразными мерами поддержки и возможностями, которые создаются для плательщиков налога на профессиональный доход.

Маркеты продукции самозанятых в Самарской области уже третий год организует министерство экономического развития и инвестиций. В 2021 г. такие мероприятия объединили 70 участников и более трех тысяч посетителей.

Конкурсный отбор среди пользователей специального налогового режима для участия в весеннем маркете проводят эксперты регионального центра "Мой бизнес".