16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре пройдет весенняя ярмарка самозанятых

Читали 9

В ближайшее воскресенье, 6 марта 2022 года, в галерее "Формограмма" (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 80) состоится очередная весенняя ярмарка продукции самозанятых Самарской области.

Резидентами маркета стали 17 самарских производителей самых разных товаров и изделий ручной работы: это дизайнерские украшения, плюшевые игрушки, мед, десерты и угощения, керамика, мыло, аксессуары и многое другое. Посетители смогут приобрести для себя и своих близких оригинальную и вкусную продукцию региональных производителей.

В ярмарке примут участие самозанятые из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Отрадного, Жигулевска и Ставропольского района.

Участие в ярмарке - прекрасная возможность представить свой проект на широкую аудиторию, лично познакомиться с постоянными покупателями, которые ранее могли заказывать товары только онлайн, найти новых клиентов и встретиться с единомышленниками и коллегами по цеху. Такая форма поддержки особенно востребована среди плательщиков налога на профессиональный доход, которые своими руками создают оригинальные изделия, но не всегда могут самостоятельно найти каналы для реализации продукции.

Формирование комплекса мер поддержки самозанятых граждан в Самарской области ведется благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Создание комфортного делового климата - одна из ключевых задач Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова совместно с жителями региона. Сегодня самозанятые активно развивают свои проекты, пользуются разнообразными мерами поддержки и возможностями, которые создаются для плательщиков налога на профессиональный доход.

Маркеты продукции самозанятых в Самарской области уже третий год организует министерство экономического развития и инвестиций. В 2021 г. такие мероприятия объединили 70 участников и более трех тысяч посетителей.

Конкурсный отбор среди пользователей специального налогового режима для участия в весеннем маркете проводят эксперты регионального центра "Мой бизнес".

Версия для печати

Новости

Назад. 05 марта 2022
В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега
Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего
"ВСК - Линия жизни" повысила ставку по двухлетней программе "Линия гарантированного дохода" до 40%
В Самаре пройдет весенняя ярмарка самозанятых
Виталий Панов назначен главным тренером ФК "Акрон"

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего

В пятницу, 4 марта, в Волжском районе в 14:30 между 24 и 25 км трассы Самара - Новокуйбышевск 47-летний водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в стоявший автомобиль дорожных рабочих ГАЗ-2705 (машина прикрытия).

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега

В Самаре возбуждено третье уголовное дело по фактам травмирования местных жителей в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Он и она