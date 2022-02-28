Самарская область готовится к старту дорожно-строительного сезона

28.02.2022 15:51 Читали 78

Около 250 тысяч тонн асфальтобетонного дорожного покрытия уложат на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области в этом году.

Обеспечить поставку асфальтобетона, в соответствии с новым ГОСТом, должны 12 асфальтобетонных установок, расположенных на территории нашего региона.

Сейчас на всех предприятиях ведется подготовка к эксплуатации: идут ремонтные работы, планируется заготовка материалов, необходимых для изготовления асфальтобетонной смеси.

Срок службы новых и обновленных дорожных участков напрямую зависит от качества работ. Из-за возрастающих нагрузок на трассы меняются сами принципы их проектирования, а также технологии производства дорожных покрытий. Большую роль в этом вопросе играет отказ от устаревших материалов и переход на современные решения.

Система объемного проектирования хороша тем, что разработка качественного состава асфальтобетонной смеси идет на специальном оборудовании. То есть, если раньше все было согласно ГОСТам, везде укладывали одинаковый асфальт, то сейчас под новые материалы подбирается определенный зерновой состав. Также, под дорожно-климатическую зону подбирается нефтебитум и вмешиваются добавки, которые улучшают характеристики битума.

Выпуск асфальтобетона начнется при наступлении благоприятных погодных условий, одновременно со стартом сезона дорожных работ. Официально, по контрактам нацпроекта, дорожный сезон стартует 1 апреля текущего года, однако подрядные организации Самарской области уже сейчас проверяют технику, оборудование асфальтобетонных заводов, аккредитованных лабораторий.

Отметим, в текущем году на всех объектах Самарской области дорожное покрытие будет уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ. По итогам 2021 года доля объектов, на которых применили современные материалы составила 56%, при плановом 10%.

В марте министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области проведет инспекционный контроль всех двенадцати АБЗ, задействованных в рамках исполнения государственных контрактов.

Напомним, в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом страны Владимиром Путиным, планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог общего пользования. Среди них около 190 км на трассах регионального значения и более 20 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона.