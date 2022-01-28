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СУ-925 выполнил 2,5 млн м³ земляных работ на обходе Тольятти

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СУ-925 строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" выполнило 2,5 млн м³ земляных работ на обходе Тольятти. Помимо земляного полотна дорожники уложили 315 тыс. м² нижнего слоя основания из ЩПС, 265 тыс. м² слоя из ЩЦПС, 100 тыс. м³ дополнительных слоев основания и 114 тыс. тонн оснований и покрытий из асфальтобетонных смесец. Протяжённость участка СУ-925 составляет 25 км. Устройство оснований и покрытий из а/б смесей — 114 тыс. тонн. Стоимость работ превысила 2,8 млрд рублей.

Инвестиционный проект "Обход Тольятти" включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и включает проектирование и строительство 99,3 километров скоростной трассы первой технической категории с мостом протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка.

Инвестиционный проект "Обход Тольятти" реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в конце 2019 года. Концедентом проекта выступила Самарская область, концессионером — хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти", участниками которого стали ООО "ИнфраКАП", ООО "Автодор — платные дороги" и строительно-инвестиционный холдинг "Автобан". Хозяйственное партнерство Концессионная компания "Обход Тольятти" реорганизовано в АО "Концессионная компания "Обход Тольятти". По данным Центробанка, обыкновенные акции АО "Концессионная компания "Обход Тольятти" будут размещены путем обмена на акции создаваемого акционерного общества в результате преобразования долей участников в складочном капитале реорганизуемого Хозяйственного партнерства "Концессионная компания "Обход Тольятти". Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-87201-Н. В 2021 году проект получил финансирование из федерального бюджета в размере 18 млрд рублей предусмотренного капитального гранта на 2021 год.

"Международный транспортный коридор "Европа — Западный Китай", частью которого является обход Тольятти, — самый амбициозный проект развития российской транспортной инфраструктуры, — комментирует генеральный директор АО "ДСК "Автобан" Алексей Андреев. — Прямое соединение двух крупнейших экономик — Китая и Европы — включает Россию в один из самых влиятельных мировых транспортных коридоров. Сбер — один из самых надежных российских институциональных инвесторов: компания финансирует десятки крупнейших инфраструктурных проектов и еще больше проектов были успешно реализованы благодаря его инвестициям. В сотрудничестве со Сбер "Автобан" построил ЦКАД-3 и на год раньше открыл движение на ЦКАД-4. Уверен, что благодаря сотрудничеству с таким надежным партнером, как Сбер, инвестиционный проект "Обход Тольятти" будет выполнен с безупречным качеством и в срок".

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Назад. 28 января 2022
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