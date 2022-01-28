ВСК застраховала автомобили компании "Россети ФСК ЕЭС" на сумму более 19 млн рублей

Страховая защита рассчитана на один год. Согласно договору, всего полисами каско обеспечено около 2 тыс. автомобилей. Цена контракта составила более 19 млн руб.
"Автопарк многих больших компаний — важная часть их бизнеса. Поэтому автомобили нуждаются в защите надежного страхового партнера. ВСК уже в течение 30 лет доказывает высокий уровень качества услуг и постоянно развивает свой сервис, особенно в сфере автострахования. Сейчас урегулировать страховой случай по каско можно полностью онлайн и при помощи искусственного интеллекта, что позволяет нашим клиентам экономить не только деньги, но и время. Так что мы уверены, что компания "Россети ФСК ЕЭС" останется довольна сотрудничеству с нами", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы управляет и развивает Единую национальную электрическую сеть. В зоне ответственности ФСК находятся 145,9 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 958 подстанций общей установленной мощностью более 351,9 тыс. МВА. Основным акционером организации является компания "Россети".