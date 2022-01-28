БК "Самара" разгромил "Университет-Югру" — 91:58

28.01.2022 13:29 Читали 8

"Самара" не сбавляла оборотов до финальной сирены, разгромив "Университет-Югру" — 91:58.

После несколько нервного начала к середине стартового периода самарцы получили небольшое преимущество — 12:6 после попаданий Айка Нваму и Артемса Бутянковса. Почувствовав игру, хозяева продолжили отрываться: за две минуты до конца четверти разница стала двузначной, 19:6.

Но во второй десятиминутке, стоило нашей команде получить "+14" (24:10), гости огрызнулись, рывком 6:0 показав, что все самое интересное в матче еще впереди. Несколько минут команды провели, обмениваясь атаками — пока за три минуты до большого перерыва треха Артемса Бутянковса не вернула "Самаре" двузначное лидерство, 37:26. До перерыва капитан успел порадовать болельщиков данком, положил еще один дальний, а Айк Нваму подытожил первую половину — 45:28.

Вторую хозяева открыли двухминутным рывком 7:0, убежав от сургутян уже на дистанцию 20+. Только в середине третьего периоде в игре самарцев случился некоторый провал, они пропустили рывок 0:7, после трехи Артема Чеваренкова позволили гостям провести еще пару атак — с "+27" разница сократилась до "+18".

Но если "студенты" и надеялись на погоню в заключительной десятиминутке — Александр Варнаков двумя своими попаданиями наверняка поубавил их энтузиазм. А к середине четверти Максим Дыбовский, завершив изящную комбинацию, вернул нашей команде 27-очковый задел (81:54). Игра подуспокоилась — хотя поводы для восторгов у болельщиков еще были. Например, после дальнего выстрела все увереннее чувствующего себя в основе Егора Захарова.

91:58 — уверенная победа "Самары".