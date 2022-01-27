ВСК: весной быть настоящим мужчиной в Москве, Ижевске и Уфе опасно

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Чаще всего с травмами и несчастными случаями сталкиваются мужчины - к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, по итогам 2021 года 63% обращений по НС (страхование от несчастных случаев и болезней) поступило от мужчин и только 37% - от женщин. Самыми травмоопасными регионами России стали Москва, Ижевск и Уфа.

По итогам 2021 года ВСК составила рейтинг наиболее травмоопасных регионов страны. В него вошли Москва (11% страховых случаев по РФ), Ижевск (8%), Уфа (6%), Киров (4%), Санкт-Петербург и Новосибирск (по 3%).

Кроме того, в 2021 году пик несчастных случаев пришелся на март и апрель (по 10% страховых случаев), на втором месте - февраль (9%), далее следует период июнь-сентябрь (по 8%), а меньше всего риск получить травму у россиян с октября по январь (по 7%).

Почти 67% страховых случаев по НС связаны именно с несчастными случаями. Причем последствием травм в 91% ситуаций становится временная нетрудоспособность, только 7% выплат производятся в результате смерти страхователя, 1% - при получении инвалидности.

"По итогам года ВСК выплатила своим клиентам около 37 млрд рублей - это один из наиболее высоких показателей за 30 лет работы компании. Основным каналом продаж полисов служат банки - как правило, НС оформляется вместе с кредитом. Однако сейчас мы видим, что доля агентских продаж таких полисов растет, а это говорит о том, что страхование перестает быть просто дополнением к кредиту. Россияне оценили пользу инструмента, финансовые риски, с которыми можно столкнуться в результате несчастного случая, т.е. стали более финансово грамотными", - отмечает Владимир Антипов, руководитель Центра регулирования претензий Страхового Дома ВСК.

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Назад. 27 января 2022
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