ПСБ поддержал более 2 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 8 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

Льготные меры поддержки действовали с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно было оформить онлайн-заявку и прикрепить минимальный набор документов либо воспользоваться заранее предодобренным кредитным лимитом.
"ПСБ — один из лидеров на рынке кредитования МСП — активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. Цифровая инфраструктура банка, наличие предодобренных кредитных решений позволили тысячам предприятий из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться льготным кредитованием ПСБ по программе ФОТ 3.0. Благодаря простоте получения и привлекательности условий льготного кредита ПСБ для бизнеса "Без бумаг 3.0" банк входит в ТОП-3 на рынке как по количеству, так и по объемам предоставленной в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 поддержки", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.