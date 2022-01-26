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В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

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Во вторник, 25 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по реализации на территории Самарской области типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Участники - представители заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также главы пилотных муниципальных образований и руководители организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, - подвели итоги реализации проекта в 2021 году. Также они обсудили задачи на 2022 год, в том числе по вопросу организации межведомственного информационного взаимодействия между участниками системы долговременного ухода (СДУ).

Федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода стартовал в 2019 году в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.  Тогда в «пилот» вошли 6 субъектов РФ, а сейчас уже 24 региона включены в федеральный проект по внедрению системы долговременного ухода.

Самарская область присоединилась к пилотным регионам в 2021 году – новый формат реализуется в Отрадном и Чапаевске. Однако перед этим отдельные элементы СДУ внедрялись на предпилотных площадках, которыми в 2019 году стали муниципальные районы Приволжский и Большеглушицкий, а в 2020 году - Отрадный и Самара.

«Ключевыми аспектами проекта является предоставление качественного ухода за гражданами пожилого возраста и утратившими дееспособность. Проект призван обеспечить достойное качество жизни людей и поддержать их родных. Также важна организация межведомственного взаимодействия с целью оперативного обмена данными о людях, которые нуждаются в уходе. Нам удалось обеспечить такое взаимодействие, к этому процессу ответственно подключились многие ведомства. Финансирование проекта в этом году составило около 70 миллионов рублей, более 60 миллионов из них из федерального бюджета», - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, за год проект охватил 812 пожилых людей и инвалидов, причем из них на дому услуги получали 611 человек. В основе системы – индивидуальный подход: выявить потребности подопечного, определить, в каком объеме и какие конкретно соцуслуги ему нужны. Как показала практика 2021 года, уходовые услуги были в разы востребованнее. Однако расширение их перечня потребовало и большего количества соцработников. Поэтому первоочередной задачей является привлечение сотрудников и обучение их актуальным тенденциям ухода за пожилыми. На базе областного центра «Семья» в Самаре создали группу модераторов и тренеров, способных в режиме нон-стоп обучать новых работников, вовлеченных в этот проект.

«Более 100 человек благодаря участию в проекте сократили вызовы скорой помощи. Шесть человек остались в привычных домашних условиях, отказавшись от стационара, пятеро отказались от платных услуг сиделки, а родственники пожилых и инвалидов смогли выйти на работу», – отметила позитивные результаты Регина Воробьева.

Еще один значимый результат - развитие в регионе стационарозамещающих технологий. Часто единственным решением семьи, где проживает тяжелобольной человек, нуждающийся в постоянном внимании и уходе, было помещение его в стационарное учреждение социального обслуживания (пансионат). Система долговременного ухода позволила решить данную проблему за счет создания центров дневного пребывания для пожилых и инвалидов, при этом форматы соцобслуживания можно сочетать (на дому + полустационар).

«Было открыто шесть дневных центров для пожилых с когнитивными нарушениями здоровья и деменцией. Мы не стали ограничиваться двумя дневными пансионами только в пилотных территориях, а открыли еще дополнительно четыре пансиона – два в Самаре, по одному в Новокуйбышевске и Тольятти. Таким образом мы создаем задел на будущее, подтягивая к проекту те территории, где он также будет внедряться», - подчеркнула руководитель ведомства.

Также задача проекта на 2022 год – развивать родственный уход. В школе реабилитации и ухода членов семьи учат пользоваться современными техническими средствами реабилитации, навыкам правильного ухода, и это облегчает сам процесс ухода за лежачими пожилыми не только родственникам, но и соцработникам. В результате опроса многие отметили позитивные изменения в жизни семьи, улучшение психологического состояния, у родных появилось больше времени на отдых.

В 2022 году соцслужбы во взаимодействии с министерством здравоохранения региона продолжат выявлять тех граждан, которым нужен долговременный уход. В регионе разработана собственная система межведомственного информационного взаимодействия участников СДУ, в 2022 году ее продолжат совершенствовать.

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В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Во вторник, 25 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по реализации на территории Самарской области типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Участники - представители заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также главы пилотных муниципальных образований и руководители организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, - подвели итоги реализации проекта в 2021 году. Также они обсудили задачи на 2022 год, в том числе по вопросу организации межведомственного информационного взаимодействия между участниками системы долговременного ухода (СДУ).

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