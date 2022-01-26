16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В поликлиниках региона дополнительно развернуты кабинеты для приёма пациентов с симптомами ОРВИ

Читали 13

В связи с распространением омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции и увеличением числа заболевших в Самарской области продолжается мобилизация всех ресурсов системы здравоохранения. В поликлиниках региона уже развернуты 25 дополнительных кабинетов в фильтр-отделениях для приема взрослых пациентов с симптомами простуды.

Поручение подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения омикрон-штамма регионам ранее дал Президент России Владимир Путин. В Самарской области ведется активная работа по обеспечению готовности медучреждений, промышленности, производящей лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку пандемии.

По поручению Губернатора Дмитрия Азарова усилена работа по охвату населения вакцинацией. Также по инициативе главы региона на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов области были созданы специальные бригады для работы с жителями, заболевшими коронавирусной инфекцией. На днях Губернатор передал для работы этих бригад 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.

Кроме того, в регионе разработан комплекс мер по организации работы первичного звена здравоохранения в период увеличения амбулаторных пациентов, в том числе по расширению инфекционных боксов для приема пациентов с признаками ОРВИ, увеличению количества мобильных медицинских бригад за счет привлечения к этой работе узких специалистов, усилению контакт-центров по мониторингу состояния пациентов.

«Мы усиленно готовимся к резкому увеличению количества обращений, — рассказал главный врач Самарской городской поликлиники № 1 Василий Милованов. — Приоритет отдан организации работы мобильных медицинских бригад, отработке обращений пациентов с признаками ОРВИ. Также проработан вопрос расширения штата колл-центра. Мы уже развернули два дополнительных рабочих места, выделили отдельные помещения, где при необходимости сможем разместить ещё до шести операторов. Будем увеличивать количество специалистов до необходимого. К счастью, наши телефонные линии позволяют это сделать».

Также при необходимости будет увеличена площадь фильтр-бокса, в оказании помощи пациентам с COVID-19 будут задействованы узкие специалисты.

«У нас есть опыт, приобретённый во время предыдущих волн заболеваемости: узкие специалисты — хирурги, офтальмологи, неврологи, стоматологи, ортопеды — также включаются борьбу с новой коронавирусной инфекцией», — пояснил Василий Милованов.

Врач-кардиолог Самарской городской поликлиники № 1 Ирина Максимова уже имеет опыт оказания помощи пациентам с COVID-19.

«Я ранее вела прием в фильтр-боксе, где у пациента с симптомами ОРВИ берется мазок, назначается лечение, — рассказала Ирина Юрьевна. — В первый раз было сложно перестроиться, но мы сплотились и постепенно вникли. Сомнений в том, что это необходимо, ни у меня, ни у моих коллег не возникает: надо, и точка. Другие варианты не рассматриваются».

Версия для печати

Новости

Назад. 26 января 2022
ПСБ поддержал более 2 тыс. предприятий МСБ на общую сумму 8 млрд рублей по программе ФОТ 3.0
В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
ВСК застраховала здоровье сотрудников компании "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"
В поликлиниках региона дополнительно развернуты кабинеты для приёма пациентов с симптомами ОРВИ
«125 лет русскому баяну» – совсем скоро стартует проект, посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области будут расширять применение системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Во вторник, 25 января, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание рабочей группы по реализации на территории Самарской области типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Участники - представители заинтересованных органов исполнительной и законодательной власти Самарской области, Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, а также главы пилотных муниципальных образований и руководители организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте, - подвели итоги реализации проекта в 2021 году. Также они обсудили задачи на 2022 год, в том числе по вопросу организации межведомственного информационного взаимодействия между участниками системы долговременного ухода (СДУ).

В поликлиниках региона дополнительно развернуты кабинеты для приёма пациентов с симптомами ОРВИ

В связи с распространением омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции и увеличением числа заболевших в Самарской области продолжается мобилизация всех ресурсов системы здравоохранения. В поликлиниках региона уже развернуты 25 дополнительных кабинетов в фильтр-отделениях для приема взрослых пациентов с симптомами простуды.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

«125 лет русскому баяну» – совсем скоро стартует проект, посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле

С 20 марта по 20 октября 2022 года в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия – Алания будет реализован проект «125 лет русскому баяну», посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле.

В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Тольятти новый вид приобрели 6 общественных пространств и 27 дворов. В ходе народного голосования определены еще три локации для благоустройства в следующем году. Это «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.

Он и она