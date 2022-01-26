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«125 лет русскому баяну» – совсем скоро стартует проект, посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле

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С 20 марта по 20 октября 2022 года в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия – Алания будет реализован проект «125 лет русскому баяну», посвящённый рождению русского баяна на Самарской земле.

Проект «125 лет русскому баяну» разработан командой творцов-энтузиастов, среди которых скульпторы, дизайнеры, музыканты, а также просто любители русского баяна и гармони из разных городов России. Проект будет продолжаться в течение всего 2022-го, объявленного Президентом страны В.В.Путиным Годом культурного наследия народов России. Так, в июне 2022 года пройдёт межрегиональный конкурс баянистов и аккордеонистов в 7 регионах России, а именно: Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Республике Северная Осетия-Алания.

По итогам конкурса будут определены победители, наградой для которых станет оплаченная поездка на родину баяна – в Самару – и участие в сентябре 2022 года в мероприятии, посвящённом открытию уникального арт-объекта «Русский баян». Главным призом для победителей станет возможность звучания их исполнения в интерактивных кнопках арт-объекта «Русский Баян».

В рамках проекта будут проведены мастер классы, будет вестись активная постановочная и репетиционная работа, а также участие в установке и открытии арт-объекта «Русский Баян».

Самарская земля по праву считается центром баянной культуры. Здесь уже 20 лет проводится Международный конкурс «Виват, Баян!», собирающий на своих площадках всемирно известных баянистов и талантливых молодых музыкантов, а с 2018 году по инициативе главы региона Д.И.Азарова с большим успехом проходит Всероссийский фестиваль «Душа баяна», где выявляется множество талантливых артистов и творческих коллективов.

Данные проекты реализованы на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры» представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» и очень полюбились жителям и гостям Самарской губернии.

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