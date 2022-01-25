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ВСК возместила пансионату "Радуга" около 6 млн руб. за поврежденное имущество

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Страховой Дом ВСК произвел выплату за поврежденное имущество пансионата "Радуга". Здания и сооружения объекта, включая внешнюю и внутреннюю отделку, пострадали в результате сильных проливных дождей, которые обрушились на Анапу в августе 2021 года. Размер компенсации составил около 6 млн рублей.

"Радуга" является клиентом ВСК на протяжении 17 лет. Договор страхования имущества пансионата, по которому была произведена выплата, был заключен в декабре 2020 года при непосредственном участии Страхового Брокера "ИНКОМ".

13 августа 2021 года в Анапе прошли сильные дожди. За ночь выпала трехмесячная норма осадков (109 мм), затопивших многочисленные участки в жилом и туристском секторах города. На борьбу с последствиями стихии были направлены все силы городских и экстренных служб. Из пансионата "Радуга" пришлось эвакуировать всех отдыхающих.

Проливные дожди продолжались по 15 августа. Через 2 дня ООО "Радуга" при участии Страхового Брокера "ИНКОМ" в подготовке документов, осмотре поврежденного имущества и организации взаимодействия пансионата с ВСК заявило о событии, имеющем признаки страхового. 21 августа ВСК оперативно организовала осмотр сооружений независимым экспертом для оценки ущерба и признания случая страховым.

"Произошедшее прошлым летом на юге России событие — большая трагедия для сотен людей и организаций, в том числе для пансионата "Радуга". ВСК не могла оставаться в стороне. Мы на протяжении почти 30 лет ответственно относимся к страховым случаям, не подводим своих клиентов и выплачиваем все средства по договору. Надеемся, наши партнеры смогут восстановить свой бизнес и будут процветать дальше", — отметила Лариса Лащенова, директор Краснодарского филиала Страхового Дома ВСК.

"Радуга" выражает благодарность ВСК за профессионализм, полное выполнение своих обязательств по договору страхования, за оперативность и слаженную работу по урегулированию убытка. Также мы благодарим Страхового Брокера "ИНКОМ", через которого на протяжении девяти лет заключались договоры страхования, за качественное сопровождение договора страхования, консультирование по всем вопросам страхования и за помощь в получении возмещения по убытку. "Радуга" является членом Торгово-промышленной палаты Анапы и призывает руководителей организаций города-курорта использовать страхование в целях сохранения стоимости расходов, которые могут возникнуть в результате непредвиденных событий", — отметила Нина Ушатова, директор пансионата "Радуга".

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Назад. 25 января 2022
ВСК возместила пансионату "Радуга" около 6 млн руб. за поврежденное имущество

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