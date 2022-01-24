В лесу под Тольятти спасли троих мужчин, застрявших на снегоходе

24.01.2022 11:39 Читали 6

Вечером 23 января в лесном массиве Ставропольского района около села Березовый Солонец застряли на снегоходе трое мужчин 1996 года рождения.

Выбраться на дорогу у них самостоятельно не получилось. В 20.20 на аварийно-спасательном автомобиле для проведения поисковых работ отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Поиски осложнялись темным временем суток и высоким снежным покровом. В 00.30 24 января пострадавшие были спасены из снежного плена. Медицинская помощь не потребовалась.