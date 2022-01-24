16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Большой КВН в самом сердце России - команда «2х2» представит Самарскую область в высшей лиге КВН

Читали 15

22 января состоялось подведение итогов ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2022».

В этом году Самарскую область на фестивале представляли огкомитет Движения "Самарский КВН", а также 14 команд.

По итогам фестиваля Команда КВН "2×2" Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева прошла во второй тур фестиваля и в 2022 году будет представлять губернию в Высшей лиге МС КВН.

Отметим, "2×2" — Чемпион Официальной лиги МС КВН "Самара" 2021, бронзовый призёр Первой лиги МС КВН 2021начали свой путь пять лет назад в Самарском университете.

Впервые в этом году в фестивале принимала участие команда КВН "Клевер" из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения. По результатам конкурсных испытаний ребята не только прошли во второй тур фестиваля и выступили наравне с командами Высшей и Премьер лиг КВН, но и были приглашены в Минск для участия в телевизионной "Международной лиге КВН".

Также в телевизионной "Международной лиге КВН" в Минске примут участие команды КВН "Иронька" из Самарского филиала Московского городского педагогического университета, "Ниче такие СамГУПС" — Самарский государственный университет путей сообщения.

8 команд Самарской губернии получили повышенный рейтинг — право принять участие в сезоне Центральных лиг МС КВН:

"Проект 63" — ООО "СамараНИПИнефть";

"Иронька" — Самарский филиал Московского городского педагогического университета;

"Ниче такие СамГУПС" — Самарский государственный университет путей сообщения";

"На самом деле" — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева;

"За углом" — Самарский университет управления "МИР";

"Сборная спортфака СГСПУ" — Самарский государственный социально-педагогический университет;

"Оля как всегда" — Самарский университет управления "МИР";

"Команда КВН" — Самарский государственный технический университет.

Напомним, что по итогам фестиваля детских команд КВН, который проходил в сентябре 2021 года в Анапе, две самарские команды — "Перспектива" — МБОУ Гимназия "Перспектива" и "Ля Рошель" МБОУ "Гимназия 3" представят регион в телевизионном проекте "Детский КВН".

Версия для печати

Новости

Назад. 24 января 2022
"Крылья" завершили первый сбор победой
Большой КВН в самом сердце России - команда «2х2» представит Самарскую область в высшей лиге КВН
В лесу под Тольятти спасли троих мужчин, застрявших на снегоходе
Второй матч на первом сборе "Крылья" завершили вничью

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самаре заключенного ИК-5 заподозрили в экстремизме

В конце 2021 г. сотрудники ФСБ совместно с коллегами из УФСИН России по Самарской области предотвратили формирование на территории ИК-5 экстремистской организации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Тольятти новый вид приобрели 6 общественных пространств и 27 дворов. В ходе народного голосования определены еще три локации для благоустройства в следующем году. Это «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.

Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

В среду, 15 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей. Они касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.

Он и она