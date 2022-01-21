16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Автопарк Генеральной прокуратуры РФ под защитой ВСК

Читали 19

Страховой Дом ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, всего полисами ОСАГО обеспечено 4650 автомобилей. Цена контракта составила более 19 млн руб.

Генеральная прокуратура РФ осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории страны. 12 января 2022 года ведомству исполнилось 300 лет.

"Мы гордимся тем, что государственные организации доверяют нам и высоко ценят предоставляемый сервис. На протяжении почти 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Все это время мы активно развиваем свои услуги, в особенности в сфере автострахования. И сейчас мы также гарантируем максимально оперативное урегулирование всех страховых случаев", — отметил Роман Фролов, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 21 января 2022
Автопарк Генеральной прокуратуры РФ под защитой ВСК

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самаре заключенного ИК-5 заподозрили в экстремизме

В конце 2021 г. сотрудники ФСБ совместно с коллегами из УФСИН России по Самарской области предотвратили формирование на территории ИК-5 экстремистской организации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Тольятти новый вид приобрели 6 общественных пространств и 27 дворов. В ходе народного голосования определены еще три локации для благоустройства в следующем году. Это «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.

Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

В среду, 15 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей. Они касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.

Он и она