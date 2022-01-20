Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

20.01.2022 15:32 Читали 15

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв в матче второго раунда австралийку Саманту Стосур, сообщает championat.com.

Встреча между 30-летней Павлюченковой и 37-летней Стосур прошла в Мельбурне и завершилась победой россиянки в двух сетах - 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. 11-я ракетка мира Павлюченкова выполнила три эйса, совершила шесть двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из пяти. Занимающая 487-е место в мировом рейтинге Стосур один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех.

Следующей соперницей россиянки станет 38-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя.