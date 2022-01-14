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По привлекательности цены и отзывам пользователей: как россияне выбирают программы страхования

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Аналитики финансового маркетплейса Сравни.ру и Страхового Дома ВСК выяснили, что 74% опрошенных воспользуются страховыми продуктами в 2022 году.

По данным опроса, в 2021 году страховыми полисами воспользовались почти три четверти россиян (73%). Самые распространенные виды страхования — ОСАГО и каско. Их оформляли 77% граждан, использующих страховые продукты. Страхование жизни и здоровья в прошлом году оформили более трети (36%) респондентов.

Больше половины опрошенных (63%) остались довольны выбранными страховыми полисами. При этом при выборе программ защиты 52% респондентов обращают внимание на привлекательность цены, а 25% россиян — на отзывы других пользователей. Кроме того, важный критерий — срок существования компании-страховщика на рынке. Этот фактор рассматривает почти четверть опрошенных.

Главной причиной отказа от защиты является отсутствие уверенности в ее пользе. Такой ответ выбрали 36% из тех, кто не оформлял страховые программы в 2021 году. Еще 20% респондентов уверены, что в ближайшее время полис не понадобится, а 18% опрошенных не понимают, как работают программы защиты.

Среди основных причин для выбора добровольной страховки россияне назвали необходимость защиты в поездках (27%) и беспокойство за будущее семьи или детей (21%). Среди других популярных причин — нестабильность экономической обстановки (17%), риск столкнуться с мошенниками (11%) и угрозы болезни из-за пандемии (6%).

При этом 74% опрошенных заявили, что будут пользоваться страховыми продуктами в 2022 году. Чаще всего россияне планируют оформлять каско и ОСАГО (68%), страхование жизни и здоровья (21%), а еще страхование жилья и имущества (23,2%).

"Прошлый год показал, что страховой рынок активно развивается и становится шире, к услугам страховых компаний прибегает большое количество людей. Только в ВСК суммарный объем собранных премий увеличился более чем на 10%. Этому способствует множество факторов. Наша компания почти 30 лет имеет сбалансированный страховой портфель и ведет непрерывную работу по поиску инноваций и внедрению новых технологий. Мы ежедневно развиваем отношения с нашими клиентами и партнерами, и достигаем в этом значительных успехов, признанных профессиональным сообществом", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

"Наша главная задача — помощь в выборе и покупке страховых продуктов, именно поэтому мы сосредоточены на предоставлении достаточной и достоверной информации, которая поможет пользователям при оформлении страховки", — отметил директор по страховым продуктам финансового маркетплейса Сравни.ру Александр Крайник. "Страховое направление Сравни.ру динамично развивается: в 2021 году количество пользователей, купивших полис ОСАГО на нашем сервисе, увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом. На 18% выросло число купленных полисов КАСКО. Даже несмотря на ограничения туристических маршрутов, среди наших пользователей пользовалось спросом и страхование в путешествиях: количество купленных полисов кратно увеличилось по сравнению с 2020 годом. Чаще всего россияне приобретали полисы для поездок в Турцию и в страны Шенгенской зоны".

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Новости

Назад. 14 января 2022
По привлекательности цены и отзывам пользователей: как россияне выбирают программы страхования

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