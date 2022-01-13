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В Самаре заключенного ИК-5 заподозрили в экстремизме

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В конце 2021 г. сотрудники ФСБ совместно с коллегами из УФСИН России по Самарской области предотвратили формирование на территории ИК-5 экстремистской организации. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

По версии следствия, мужчина, уроженец Центральной Азии и гражданин России, осужденный в 2013 г. за незаконный оборот наркотиков, организовал на территории исправительного учреждения деятельность сообщества "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), признанного Верховным Судом РФ экстремистским.

"Кроме того, для финансирования деятельности АУЕ злоумышленник под угрозой расправы собирал деньги с других осужденных, чтобы переводить их на подконтрольные банковские счета", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В итоге региональное Управлением СК РФ возбудило в отношении заключенного уголовное дело об участии в деятельности экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ).

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Назад. 13 января 2022
В Самаре заключенного ИК-5 заподозрили в экстремизме
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