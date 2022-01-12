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Вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО "Ростелеком" стал Евгений Петров

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Евгений Петров назначен вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО "Ростелеком". Также до полного перехода компании на новую модель управления Петров будет исполнять обязанности вице-президента–директора макрорегионального филиала "Волга". Иван Зима, который руководил макрорегионом с 2019 года, перешел на работу в корпоративный центр.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Евгений Валерьевич Петров родился в 1981 году в городе Рубцовске Алтайского края. В 2004 году он окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова по специальности "электроснабжение промышленных предприятий".

В сфере телекоммуникаций Евгений Петров — более 13 лет. Ранее он возглавлял подразделения операторов связи "Престиж-Интернет" (торговая марка "Энфорта") и АО "ЭР-Телеком Холдинг". В "Ростелекоме" он работал директором одного из крупнейших филиалов компании — Красноярского, включавшим в себя территории Красноярского края и республик Хакасия и Тыва. В этой должности, в частности, он реализовал проект обеспечения цифровыми сервисами Универсиады-2019.

Помимо руководства Нижегородским филиалом ПАО "Ростелеком" Евгений Петров будет курировать деятельность региональных филиалов на территории Приволжского федерального округа. Под его руководством продолжится реализация стратегии лидерства компании во всех ключевых клиентских сегментах.

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Назад. 12 января 2022
Вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО "Ростелеком" стал Евгений Петров
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