Иван Сергеев перешел в "Зенит"

11.01.2022 10:44 Читали 19

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев перешел в питерский "Зенит", сообщает сайт самарского клуба. "Зенит" воспользовался опцией выкупа игрока.

Сергеев выступал за "Крылья Советов" с августа 2020 года. За самарцев он провел 66 матчей, забил 51 гол и отдал 15 результативных передач. Форвард побил сразу несколько рекордов ФНЛ, стал лучшим бомбардиром в истории этой лиги за один сезон, также стал одним из лучших голеадоров "Крыльев" в российской истории (выше Ивана Сергеева только Сергей Корниленко и Андрей Каряка, имеющие на своем счету 57 и 56 голов соответственно).