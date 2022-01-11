16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области ожидается двукратный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам в 2022 году

Читали 8

Интерес IT-специалистов Самарской области к льготной ипотеке в 2022 году может вырасти в два раза благодаря расширению перечня должностей, которые могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Это стало возможным благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после одной из встреч с представителями IT-сообщества. В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, входит более 160 позиций (в 2020 году – 26 позиций).

Напомним, в Самарской области действует программа «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года» и Порядок предоставления компенсации расходов молодым IT-специалистам. Основной целью программы является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории региона перспективных кадров в сфере информационных технологий. Данные меры стимулирования молодых IT-специалистов направлены на развитие региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно условиям программы, денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет по истечении одного года с даты заключения договора ипотечного жилищного кредитования, заключенного не ранее 1 января 2019 года. Размер денежной выплаты не может превышать 100 тыс. рублей за кредитный год или 300 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев (ранее – 1 год).

«Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке. В связи с этим мы и прогнозируем достаточно большой интерес молодых IT-специалистов к данной мере господдержке в 2022 году», - прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Для получения денежной выплаты IТ-специалист должен представить в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) документы: заявление по установленной форме; паспорт; заверенные подписью руководителя IT-компании и печатью сведения о трудовой деятельности заявителя, выданные не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявления; копию договора ипотечного кредита на приобретение жилого помещения; копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного за счет ипотечных средств; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, приобретенного за счет ипотечных средств; документы, подтверждающие фактически произведенные заявителем расходы по договору ипотеки (документы банка или иной кредитной организации, подтверждающие оплату основной суммы долга и процентов за пользование ипотечным кредитом за прошедший кредитный год); банковские реквизиты для зачисления компенсации; гарантийное письмо IT-компании об обязательстве перечислить компенсационную выплату.

Версия для печати

Новости

Назад. 11 января 2022
Иван Сергеев перешел в "Зенит"
В Самарской области ожидается двукратный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам в 2022 году
В Самаре прошел традиционный рождественский концерт
Заболеваемость внебольничной пневмонией в регионе снижается уже на протяжении двух месяцев

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Наталья Ростова: "Есть много талантливых людей, и они должны быть услышаны"

Наталья Ростова — самарская поэтесса и певица. Я пообщалась с ней о поэзии и творчестве, о развитии собственного потенциала и популяризации литературы. Предстоящий 2022 год признан Владимиром Путиным годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Так давайте продвигать творчество вместе с Натальей Ростовой и создавать еще больше знаковых произведений в наступающий символичный для народа и творчества год.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Тольятти в 2022 году появится парк в микрорайоне Шлюзовой

В 2021 году благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Тольятти новый вид приобрели 6 общественных пространств и 27 дворов. В ходе народного голосования определены еще три локации для благоустройства в следующем году. Это «Эко-Парк Шлюзовой», площадь Центрального района и Итальянский пляж.

Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

В среду, 15 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей. Они касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.

Он и она