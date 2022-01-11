В Самарской области ожидается двукратный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам в 2022 году

11.01.2022 10:42 Читали 8

Интерес IT-специалистов Самарской области к льготной ипотеке в 2022 году может вырасти в два раза благодаря расширению перечня должностей, которые могут претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Это стало возможным благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после одной из встреч с представителями IT-сообщества. В перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию по ипотеке, входит более 160 позиций (в 2020 году – 26 позиций).

Напомним, в Самарской области действует программа «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года» и Порядок предоставления компенсации расходов молодым IT-специалистам. Основной целью программы является создание благоприятных условий для привлечения и закрепления на территории региона перспективных кадров в сфере информационных технологий. Данные меры стимулирования молодых IT-специалистов направлены на развитие региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно условиям программы, денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет по истечении одного года с даты заключения договора ипотечного жилищного кредитования, заключенного не ранее 1 января 2019 года. Размер денежной выплаты не может превышать 100 тыс. рублей за кредитный год или 300 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев (ранее – 1 год).

«Данная инициатива продиктована такой проблемой как переманивание специалистов друг у друга из-за кадрового дефицита. Но если раньше IT-специалисты уезжали за лучшими условиями в другие субъекты страны, так как здесь их ничего не держало, то теперь у нас есть возможность удержать кадры, предоставив льготные условия по ипотеке. В связи с этим мы и прогнозируем достаточно большой интерес молодых IT-специалистов к данной мере господдержке в 2022 году», - прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Для получения денежной выплаты IТ-специалист должен представить в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) документы: заявление по установленной форме; паспорт; заверенные подписью руководителя IT-компании и печатью сведения о трудовой деятельности заявителя, выданные не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявления; копию договора ипотечного кредита на приобретение жилого помещения; копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного за счет ипотечных средств; выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, приобретенного за счет ипотечных средств; документы, подтверждающие фактически произведенные заявителем расходы по договору ипотеки (документы банка или иной кредитной организации, подтверждающие оплату основной суммы долга и процентов за пользование ипотечным кредитом за прошедший кредитный год); банковские реквизиты для зачисления компенсации; гарантийное письмо IT-компании об обязательстве перечислить компенсационную выплату.