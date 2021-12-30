В 75 селах Самарской области появилась мобильная связь

30.12.2021 12:38 Читали 16

"Ростелеком" установил базовые станции мобильной связи стандарта 4G/LTE в 75 малых населенных пунктах Самарской области. Около 23 тысяч жителей сёл и деревень получили возможность пользоваться скоростным интернетом, совершать звонки и обмениваться сообщениями (СМС).

Работы проводились в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН), второй этап которого стартовал в этом году и продлится до конца 2030 года. Он предполагает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.

В последние дни декабря связь появилась и в селе Трофимовка Нефтегорского района, где проживает около 300 человек.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Символично, что станция в Трофимовке заработала в канун Нового года, когда особенно хочется быть на связи с близкими. Теперь сельчане смогут поздравлять с праздником своих родных и друзей, общаться с ними в мессенджерах или по скайпу".

Для проверки качества сигнала и возможностей новой базовой станции жители села позвонили Деду Морозу. Видеосвязь оказалась стабильной и устойчивой. Волшебник пожелал всем верить в чудо, а за помощью обращаться в его резиденцию, ведь трофимовцы теперь легко могут это сделать.

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ от Самарской области:

"Нет нужды рассказывать о том, насколько важны и нужны сегодня качественные услуги связи. Только в текущем году мы приняли целый ряд законов, которые расширяют цифровые возможности граждан — это законы о социально значимых ресурсах (теперь они доступны даже с нулевым балансом) и о бесплатной трансляции в интернете первой двадцатки мультиплекса. Чтобы люди на селе могли пользоваться этими сервисами, "Ростелеком" реализует программу УЦН 2.0".

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи:

"Для установки базовых станций мы выбирали населенные пункты, где доступа к услугам мобильной связи не было вообще. У жителей этих территорий не только появилась возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных".

В рамках проекта УЦН 2.0 "Ростелеком" построил на территории Самарской области в этом году около 300 километров оптики. Созданная инфраструктура станет основой для дальнейшего развития связи в регионе.