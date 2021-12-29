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ПСБ запустил робота-советника для частных инвесторов

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29 декабря 2021 года ПСБ предоставил своим клиентам услугу робота-советника для формирования индивидуального инвестиционного портфеля. Для того чтобы воспользоваться сервисом, клиенту достаточно зайти в приложение "ПСБ Инвестиции" и в разделе "робот-советник" выбрать, к какому договору подключить услугу и заполнить анкету. На основании ответов сервис определит инвестиционный профиль клиента и автоматически сформирует сбалансированный портфель, соответствующий этому профилю, с оптимальным соотношением риска и доходности. Сервис доступен для клиентов, у которых в ПСБ открыт брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

Робот-советник также позволяет получать профессиональные рекомендации по своевременной ребалансировке сформированного портфеля. Вместе с тем, финальное решение по покупке или продаже ценных бумаг клиент всегда принимает самостоятельно.

"Мы постоянно развиваем цифровую брокерскую инфраструктуру, которая позволяет клиентам сформировать широкую картину фондового рынка и более уверенно и эффективно управлять своими инвестициями. Уверен, что новый сервис будет особенно полезен начинающим инвесторам, которые делают первые шаги на фондовом рынке и пока только изучают, как устроена торговля на бирже, а для опытных инвесторов робот-советник станет еще одним инструментом в поиске инвестиционных идей", — говорит директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

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Новости

Назад. 29 декабря 2021
ПСБ запустил робота-советника для частных инвесторов
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