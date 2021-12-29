ПСБ запустил робота-советника для частных инвесторов

Робот-советник также позволяет получать профессиональные рекомендации по своевременной ребалансировке сформированного портфеля. Вместе с тем, финальное решение по покупке или продаже ценных бумаг клиент всегда принимает самостоятельно.
"Мы постоянно развиваем цифровую брокерскую инфраструктуру, которая позволяет клиентам сформировать широкую картину фондового рынка и более уверенно и эффективно управлять своими инвестициями. Уверен, что новый сервис будет особенно полезен начинающим инвесторам, которые делают первые шаги на фондовом рынке и пока только изучают, как устроена торговля на бирже, а для опытных инвесторов робот-советник станет еще одним инструментом в поиске инвестиционных идей", — говорит директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.