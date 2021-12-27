ВСК вернула почти 12 млн рублей, похищенных мошенниками в 2021 году в рамках процесса уголовно-правового сопровождения

27.12.2021 15:46 Читали 26

Центр противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК в 2021 году вернул почти 12 млн рублей в рамках процесса уголовно-правового сопровождения, ранее похищенных мошенниками.

С начала 2021 года в Центр противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК поступило более 2,3 тыс. обращений по убыткам с признаками мошенничества. Свыше чем в 65% случаев были подготовлены заявления в правоохранительные органы. В 16% — возбуждены уголовные дела, сотрудниками ВСК также выявлено более 20 организованных преступных групп.

Основной фокус внимания Центра противодействия мошенничеству в 2021 году был на 12 регионах — Дальневосточном, Москве, Санкт-Петербурге, на Челябинской, Новосибирской, Смоленской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях, на Республике Дагестан, а также на Красноярском и Ставропольском краях. Уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в данном направлении.

Сегодня для противодействия мошенническим операциям проводятся несколько ключевых изменений в ВСК. Внедряются автоматизированные рабочие места, различные аналитические инструменты для выявления концентраций событий, математические модели отбора событий, создаются системы безошибочного и своевременного отбора убытков, а также проводятся специальные обучения сотрудников во всей филиальной сети.

"На данный момент специалисты Центра противодействия мошенничеству проводят углубленную проверку большинства спорных страховых инцидентов. Это целенаправленная политика компании, и с ней связано увеличение количества выявленных случаев мошенничества в два раза. Преступные схемы постоянно совершенствуются, инсценировки выглядят более реалистично, поэтому бороться с недобросовестными практиками нужно совместными усилиями страховых компаний и правоохранительных органов. Результаты 2021 года показывают, что наши усилия не прошли даром. Мы сохранили компании почти 12 млн рублей, изначально похищенных мошенниками, и будем работать в этом направлении дальше", — отметил Олег Ручкин, руководитель центра противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК.