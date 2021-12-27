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Завершились съемки сериала "The Телки" — премьеру покажут Wink и more.tv

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В Москве завершились съемки восьмисерийного сериала "The Телки" — совместного оригинального проекта видеосервисов Wink и more.tv. Сериал, главную роль в котором сыграл Милош Бикович, создан компанией "Медиаслово" по заказу "НМГ Студии" по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Премьера состоится в 2022 году.

Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую: он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Андрей идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней при этом поломал — ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер, победа в котором Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.

Роман Сергея Минаева "The Телки. Повесть о ненастоящей любви" был опубликован в 2008 году и только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Сериал "The Телки", как и первоисточник, станет не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут.

"Мне очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал "The Телки"‎ уникален тем, что он, как и "Духless"‎, показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу‎‎", — сказал Милош Бикович.

Онлайн-кинотеатры Wink и more.tv и уже имеют опыт совместного выпуска оригинального контента, например, детективного ретро-сериала "За час до рассвета" и документального проекта "Девяностые".

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Новости

Назад. 27 декабря 2021
Завершились съемки сериала "The Телки" — премьеру покажут Wink и more.tv
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