В затор на трассе в Алексеевском районе попали 40 автомобилей

По данным чрезвычайной службы, всего на месте затора, который образовался в 1:50, находились 40 автомобилей, 25 из которых легковые и 15 грузовые, в которых находилось 48 человек, в том числе 6 детей.
Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень, в течение дня на месте затора проводились работы по расчистке дорожного полотна силами МЧС России и дорожными службами. Сотрудники МЧС оказывали помощь водителям по освобождению автотранспорта из снежного заноса.
В работах на месте затора принимали участие 70 человек, которыми использовалось 28 единиц техники.
"Совместно с сотрудниками ДПС в настоящее время осуществляется сопровождение автотранспорта в сторону Оренбургской области по направлению с сторону населенного пункта Старая Таволжанка" — сообщил Мирослав Пивень.