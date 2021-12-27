В затор на трассе в Алексеевском районе попали 40 автомобилей

27.12.2021 09:41 Читали 17

В воскресенье, 26 декабря, в 16:00 движение транспорта на участке с 100 по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" - подъезд к Оренбургу в районе н. п. Первокоммунарский в Алексеевском районе было возобновлено, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, всего на месте затора, который образовался в 1:50, находились 40 автомобилей, 25 из которых легковые и 15 грузовые, в которых находилось 48 человек, в том числе 6 детей.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень, в течение дня на месте затора проводились работы по расчистке дорожного полотна силами МЧС России и дорожными службами. Сотрудники МЧС оказывали помощь водителям по освобождению автотранспорта из снежного заноса.

В работах на месте затора принимали участие 70 человек, которыми использовалось 28 единиц техники.

"Совместно с сотрудниками ДПС в настоящее время осуществляется сопровождение автотранспорта в сторону Оренбургской области по направлению с сторону населенного пункта Старая Таволжанка" — сообщил Мирослав Пивень.