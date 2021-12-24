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ВСК предложила сенаторам доработать инструмент экспериментальных правовых режимов

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В Совете Федерации прошел круглый стол по вопросам совершенствования экспериментальных правовых режимов и расширения сферы их применения. Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель по финтех и инновациям Страхового Дома ВСК, выступила с докладом "Экспериментальные правовые режимы (ЭПР) и страхование — проблематика и возможности".

Основной темой круглого стола стала оценка существующего нормативного регулирования экспериментальных правововых режимов и возможные пути доработки такого формата апробации законодательных инициатив. Федеральный закон "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" был принят в середине 2020 года. По данным на октябрь текущего года, в активной проработке находится всего пять проектов с применением ЭПР. Несмотря на значительный прогресс в самих цифровых технологиях, этот год не стал годом массового применения экспериментальных правовых режимов.

В финансовой сфере по процедуре ЭПР пока не прошла ни одна инициатива. ВСК отмечает, что процедура ЭПР по сравнению с законодательными изменениями выигрывает в скорости. Для примера можно рассмотреть законопроект № 987674-7, который в части удаленного урегулирования с 2020 года ожидается рядом страховщиков, готовых пилотировать дистанционный сервис по ОСАГО. По оценкам экспертов, нововведения рынок может увидеть не ранее 2023 года. На фоне пандемии и растущего спроса на дистанционные сервисы (ВСК заявляет о трехкратном росте удаленного урегулирования по каско за год) такая длительная реализация процесса вывода новых решений для клиентов явно сдерживает развитие рынка.

"Страховой Дом ВСК поддерживает возможность ЭПР при наличии законопроекта в стадии рассмотрения. Это придаст ускорение трансформации отрасли и позволит вывести на рынок востребованный сервис в короткие сроки", — отметила Марина Ляшенко.

Неоднозначной выглядит и процедура выхода из ЭПР в случае наличия параллельной законодательной инициативы. ВСК отмечает необходимость разъяснений со стороны экспертов, ведь в случае заинтересованности компаниям необходимо направить на подготовку заявки ЭПР значительные ресурсы.

Также на круглом столе обсудили диспозицию страхования в ЭПР, связанных с беспилотниками, дронами и телемедициной. Марина Ляшенко отметила необходимость своевременной проработки подходов к страхованию и высокой вероятности законодательных изменений под эти новые рынки.

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Назад. 24 декабря 2021
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