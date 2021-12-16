16.12.2021 09:32 Читали 14

В среду, 15 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей. Они касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.

С просьбой оказать содействие в издании книги к Губернатору обратилась Нина Иевлева, Почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи. Книга, иллюстрациями к которой станут детские рисунки, может стать образцом системы работы с детьми и родителями в музейном пространстве через восприятие изобразительного искусства, послужить делу сохранения и развития у молодежи культурных ценностей.

Губернатор поддержал идею создания книги Нины Васильевны, поручив региональному министерству культуры оказать сопровождение в создании макета книги и ее выпуске. Также Глава региона предложил дополнить книгу отзывами почетных гостей, посетителей Детской картинной галереи - детей и их родителей.

С вопросом о приобретении в фонд Самарского областного художественного музея коллекции художественных и графических работ самарских художников обратился к Губернатору Сергей Рудняев. Он рассказал, что коллекция эта складывалась на протяжении многих лет, в ней представлены сотни работ как ведущих, так и малоизвестных самарских авторов. Глава региона пообещал содействие в предоставлении выставочных площадей, если художник примет решение показать коллекцию широкому кругу людей. Вопрос о приобретении ряда картин из коллекции будет обсуждаться дополнительно с участием попечительского совета музея.

Семья Краевых из Нефтегорска оказалась в сложной жизненной ситуации. В декабре прошлого года сгорел дом, в котором проживали Андрей и Мария Краевы и трое их детей 11, 6 и 3 лет. Этот дом строился на кредитные средства и средства, вырученные от продажи квартиры, ранее приобретенной с использованием материнского капитала. Сейчас Краевы вынуждены жить в бане и выплачивать ежемесячно кредит за сгоревший дом. К Губернатору они обратились с просьбой о помощи в восстановлении дома.

За счет средств областного бюджета и средств муниципального района семье была оказана материальная поддержка. Существенную помощь оказала компания, в которой трудится глава семьи Андрей Краев. На эти средства семья смогла восстановить стены, демонтировать стены, крышу, установить заново крышу и окна.

Дмитрий Азаров пообещал поддержать семью в непростой ситуации. «С достройкой дома точно поможем, - заверил Губернатор. - Хочу пожелать вам веры в то, что следующий год будет лучше. Тем более, что вы люди энергичные, и у вас трое детей, а это - настоящее богатство».

Ход реализации проекта строительства ветеринарного центра для безнадзорных животных в селе Лопатино пришли обсудить Инна Тарасенко и Ольга Трофимова. Сейчас продолжается развитие реабилитационного центра для собак, строительство которого началось в 2020 году. Также на этапе проектирования находится проект большого ветеринарного центра.

По словам Инны Тарасенко, строительство ветеринарного центра – процесс небыстрый: только проектировочные работы могут занять до года. Поэтому на сегодняшней встрече, в том числе, обсуждалось создание мобильной операционной, которая могла бы выезжать в региональные центры для оказания услуг по бесплатной стерилизации животных, а также создание мобильного пункта, где животным будет оказываться помощь, и где они смогут находиться после операции, если у них нет дома.